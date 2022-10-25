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Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину - РИА Новости, 25.10.2022
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Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину
Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину - РИА Новости, 25.10.2022
Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским, заявил его представитель агентству... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:21
2022-10-25T11:09
в мире
германия
франк-вальтер штайнмайер
украина
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским, заявил его представитель агентству Франс Пресс.Это первый визит Штайнмайера с начала российской специальной военной операции на Украине."Я жду встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве", — привел представитель слова Штайнмайера.Ранее немецкая газета Bild сообщила. что Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев Управлению президента ФРГ рекомендовали Министерство иностранных дел Германии, а также министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.
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в мире, германия, франк-вальтер штайнмайер, украина
В мире, Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, Украина
08:21 25.10.2022 (обновлено: 11:09 25.10.2022)
 
Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину

Президент Германии Штайнмайер прибыл на Украину и ожидает встречи с Зеленским

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским, заявил его представитель агентству Франс Пресс.
Это первый визит Штайнмайера с начала российской специальной военной операции на Украине.
"Я жду встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве", — привел представитель слова Штайнмайера.
Ранее немецкая газета Bild сообщила. что Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев Управлению президента ФРГ рекомендовали Министерство иностранных дел Германии, а также министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
08:00
Запад благословил Киев на ядерную провокацию
 
В миреГерманияФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраина
 
 
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