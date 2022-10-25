https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826426333.html

Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину

Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину - РИА Новости, 25.10.2022

Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским, заявил его представитель агентству... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T08:21

2022-10-25T08:21

2022-10-25T11:09

в мире

германия

франк-вальтер штайнмайер

украина

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским, заявил его представитель агентству Франс Пресс.Это первый визит Штайнмайера с начала российской специальной военной операции на Украине."Я жду встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве", — привел представитель слова Штайнмайера.Ранее немецкая газета Bild сообщила. что Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев Управлению президента ФРГ рекомендовали Министерство иностранных дел Германии, а также министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, франк-вальтер штайнмайер, украина