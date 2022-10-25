https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826426333.html
Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину
Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину - РИА Новости, 25.10.2022
Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским, заявил его представитель агентству... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:21
2022-10-25T08:21
2022-10-25T11:09
в мире
германия
франк-вальтер штайнмайер
украина
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским, заявил его представитель агентству Франс Пресс.Это первый визит Штайнмайера с начала российской специальной военной операции на Украине."Я жду встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве", — привел представитель слова Штайнмайера.Ранее немецкая газета Bild сообщила. что Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев Управлению президента ФРГ рекомендовали Министерство иностранных дел Германии, а также министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.
https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, франк-вальтер штайнмайер, украина
В мире, Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, Украина
08:21 25.10.2022 (обновлено: 11:09 25.10.2022)
Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину
Президент Германии Штайнмайер прибыл на Украину и ожидает встречи с Зеленским