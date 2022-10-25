https://ria.ru/20221025/shpionazh-1826419205.html

"Лаборатория Касперского" заявила об опасности писем с "отсрочкой" от армии

"Лаборатория Касперского" заявила об опасности писем с "отсрочкой" от армии - РИА Новости, 25.10.2022

"Лаборатория Касперского" заявила об опасности писем с "отсрочкой" от армии

Злоумышленники в России стали атаковать крупные компании с помощью заражённых электронных писем сотрудникам, которые приходят под видом отсрочек от призыва,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T04:36

2022-10-25T04:36

2022-10-25T04:54

технологии

россия

лаборатория касперского

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Злоумышленники в России стали атаковать крупные компании с помощью заражённых электронных писем сотрудникам, которые приходят под видом отсрочек от призыва, главной целью хакеров является шпионаж, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".Отмечается, что атакующие осуществляли таргетированную рассылку электронных писем сотрудникам. "К ним был приложен файл Word с названием, включающим слова "отсрочка от призыва". В документе содержался текст с просьбой сформировать и направить списки специалистов организации для получения отсрочки от службы", - добавили в компании.Если пользователь открывал документ, то подгружался и выполнялся дополнительный макрос, который, в свою очередь, скачивал основной вредоносный файл. Троянец передавал на командный сервер информацию о заражённой системе и затем по команде отправлял запрашиваемые атакующими файлы."Мы видим, что злоумышленники продолжают активно использовать тему мобилизации не только в массовых, но и в таргетированных атаках. Для противодействия подобным многокомпонентным угрозам компаниям необходимо не только внедрять комплексные системы для обеспечения защиты, включая решения класса XDR, но и проводить обучение всех сотрудников правилам кибербезопасности с регулярными проверками", - заявил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Денис Паринов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220519/moshenniki-1789550227.html

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технологии, россия, лаборатория касперского