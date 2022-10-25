https://ria.ru/20221025/shkola-1826451566.html

В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание школы

В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 25.10.2022

В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание школы

Здание школы в Куйбышевском районе Донецка повреждено при обстреле украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:47

2022-10-25T10:47

2022-10-25T10:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Здание школы в Куйбышевском районе Донецка повреждено при обстреле украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Из-за обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) зафиксировано повреждение остекления здания школы № 52 по улице 60-летия СССР Куйбышевского района Донецка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

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Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины