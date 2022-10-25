https://ria.ru/20221025/shkola-1826451566.html
В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание школы
В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 25.10.2022
В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание школы
Здание школы в Куйбышевском районе Донецка повреждено при обстреле украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:47
2022-10-25T10:47
2022-10-25T10:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Здание школы в Куйбышевском районе Донецка повреждено при обстреле украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Из-за обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) зафиксировано повреждение остекления здания школы № 52 по улице 60-летия СССР Куйбышевского района Донецка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
В Донецке при обстреле ВСУ повреждено здание школы
В Донецке сообщили, что при обстреле украинскими войсками повреждено здание школы № 52