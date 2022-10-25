https://ria.ru/20221025/saratov-1826420115.html
В Саратове три человека погибли при пожаре
В Саратове три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 25.10.2022
В Саратове три человека погибли при пожаре
Пожар в частном доме в Саратове в ночь на вторник унес жизни трех человек, в том числе двух детей, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T05:24
2022-10-25T05:24
2022-10-25T06:27
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Пожар в частном доме в Саратове в ночь на вторник унес жизни трех человек, в том числе двух детей, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.По его словам, сообщение о возгорании в доме по 5-му Увекскому проезду, 15, поступило в 2.10 (1.10 мск)."В результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей. Все жители Саратова", - написал Костин в Telegram-канале.Он уточнил, что одному ребенку было три года, второму - пять лет, а третьему погибшему - 31 год.
https://ria.ru/20220718/pozhary-1803214593.html
https://ria.ru/20220729/reshetki-1805745251.html
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происшествия, саратов
05:24 25.10.2022 (обновлено: 06:27 25.10.2022)
В Саратове три человека погибли при пожаре
В Саратове при пожаре в частном доме погибли взрослый и двое детей