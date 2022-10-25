Рейтинг@Mail.ru
Депутаты ПАСЗР попросят кабмин разработать программу по ремонту детсадов - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20221025/remont-1826705640.html
Депутаты ПАСЗР попросят кабмин разработать программу по ремонту детсадов
Депутаты ПАСЗР попросят кабмин разработать программу по ремонту детсадов - РИА Новости, 25.10.2022
Депутаты ПАСЗР попросят кабмин разработать программу по ремонту детсадов
Депутаты Северо-Западного федерального округа на 62-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) в Мурманске приняли решение обратиться к РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:28
2022-10-25T17:28
вологодская область
татьяна голикова
андрей луценко
мурманск
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706685_0:77:800:527_1920x0_80_0_0_39b2f607fbe4b6d5416aae30c85730e8.jpg
ВОЛОГДА, 25 окт – РИА Новости. Депутаты Северо-Западного федерального округа на 62-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) в Мурманске приняли решение обратиться к правительству страны с просьбой разработать программу по ремонту детских садов, сообщает пресс-служба Заксобрания Вологодской области.Депутаты рассмотрели сразу несколько вопросов, которые касаются инфраструктурного развития страны. Один из них – принятие отдельной программы по ремонту детских садов по аналогии с той, которая действует в отношении школ."Несмотря на то, в последние годы при поддержке партии "Единая Россия" в нашей стране, в том числе и в Вологодской области, было построено и отремонтировано немало детских садов, проблема по-прежнему остается актуальной. В общероссийских масштабах речь идет о десятках миллиардов рублей. Только в нашем регионе насчитывается 330 детских садов, текущий или капитальный ремонт требуется примерно для 100 из них. По оценке департамента образования, на это требуется порядка трех миллиардов рублей в сегодняшних ценах. Именно поэтому на прошедшей конференции ПАСЗР депутаты единогласно поддержали обращение на имя зампредправительства России Татьяны Голиковой по вопросу разработки федеральной программы капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных организаций", - сообщил председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко.Еще одно поддержанное в ходе конференции обращение касается выделения средств из федерального бюджета на ремонт или реконструкцию бань, которые находятся в муниципальной собственности. Депутаты предложили правительству страны включить это направление в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий".Сейчас обязанность по финансированию ремонта муниципальных бань возложена на местные бюджеты, которые не всегда справляются с нагрузкой.Включение в федеральную программу позволит не только улучшить состояние бань, снизить себестоимость и качество услуг, но и сохранить дополнительные средства в муниципальных бюджетах.Еще один вопрос касался ремонта домов культуры. Парламентарии поддержали инициативу внести изменение в федеральный проект по строительству и реконструкции ДК, и включить в него объекты не только в сельской местности, но и в городах с числом жителей до 500 тысяч человек.Все поддержанные в ходе 62-й конференции ПАСЗР обращения в ближайшее время будут направлены в федеральные органы власти.
https://ria.ru/20220914/remont-1816703082.html
https://ria.ru/20221018/zarplata-1824940260.html
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706685_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_9a5af36d46cf4edfc706b3096b381d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна голикова, андрей луценко, мурманск, единая россия
Вологодская область, Татьяна Голикова, Андрей Луценко, Мурманск, Единая Россия
17:28 25.10.2022
 

Депутаты ПАСЗР попросят кабмин разработать программу по ремонту детсадов

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской ОбластиДепутаты ПАСЗР попросят кабмин разработать программу по ремонту детсадов
Депутаты ПАСЗР попросят кабмин разработать программу по ремонту детсадов - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской Области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 25 окт – РИА Новости. Депутаты Северо-Западного федерального округа на 62-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) в Мурманске приняли решение обратиться к правительству страны с просьбой разработать программу по ремонту детских садов, сообщает пресс-служба Заксобрания Вологодской области.
Депутаты рассмотрели сразу несколько вопросов, которые касаются инфраструктурного развития страны. Один из них – принятие отдельной программы по ремонту детских садов по аналогии с той, которая действует в отношении школ.
Сбор пожертвований на ремонт храма. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 12:56Вологодская область
В Вологодской области отремонтируют семь действующих храмов
"Несмотря на то, в последние годы при поддержке партии "Единая Россия" в нашей стране, в том числе и в Вологодской области, было построено и отремонтировано немало детских садов, проблема по-прежнему остается актуальной. В общероссийских масштабах речь идет о десятках миллиардов рублей. Только в нашем регионе насчитывается 330 детских садов, текущий или капитальный ремонт требуется примерно для 100 из них. По оценке департамента образования, на это требуется порядка трех миллиардов рублей в сегодняшних ценах. Именно поэтому на прошедшей конференции ПАСЗР депутаты единогласно поддержали обращение на имя зампредправительства России Татьяны Голиковой по вопросу разработки федеральной программы капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных организаций", - сообщил председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко.
Еще одно поддержанное в ходе конференции обращение касается выделения средств из федерального бюджета на ремонт или реконструкцию бань, которые находятся в муниципальной собственности. Депутаты предложили правительству страны включить это направление в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий".
Сейчас обязанность по финансированию ремонта муниципальных бань возложена на местные бюджеты, которые не всегда справляются с нагрузкой.
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
18 октября, 17:54Вологодская область
Луценко: на зарплату бюджетникам Вологодчины направят еще 2,7 млрд рублей
Включение в федеральную программу позволит не только улучшить состояние бань, снизить себестоимость и качество услуг, но и сохранить дополнительные средства в муниципальных бюджетах.
Еще один вопрос касался ремонта домов культуры. Парламентарии поддержали инициативу внести изменение в федеральный проект по строительству и реконструкции ДК, и включить в него объекты не только в сельской местности, но и в городах с числом жителей до 500 тысяч человек.
Все поддержанные в ходе 62-й конференции ПАСЗР обращения в ближайшее время будут направлены в федеральные органы власти.
 
Вологодская областьТатьяна ГоликоваАндрей ЛуценкоМурманскЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала