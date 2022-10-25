https://ria.ru/20221025/remont-1826705640.html

Депутаты ПАСЗР попросят кабмин разработать программу по ремонту детсадов

Депутаты ПАСЗР попросят кабмин разработать программу по ремонту детсадов - РИА Новости, 25.10.2022

Депутаты ПАСЗР попросят кабмин разработать программу по ремонту детсадов

Депутаты Северо-Западного федерального округа на 62-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) в Мурманске приняли решение обратиться к РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:28

2022-10-25T17:28

2022-10-25T17:28

вологодская область

татьяна голикова

андрей луценко

мурманск

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706685_0:77:800:527_1920x0_80_0_0_39b2f607fbe4b6d5416aae30c85730e8.jpg

ВОЛОГДА, 25 окт – РИА Новости. Депутаты Северо-Западного федерального округа на 62-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) в Мурманске приняли решение обратиться к правительству страны с просьбой разработать программу по ремонту детских садов, сообщает пресс-служба Заксобрания Вологодской области.Депутаты рассмотрели сразу несколько вопросов, которые касаются инфраструктурного развития страны. Один из них – принятие отдельной программы по ремонту детских садов по аналогии с той, которая действует в отношении школ."Несмотря на то, в последние годы при поддержке партии "Единая Россия" в нашей стране, в том числе и в Вологодской области, было построено и отремонтировано немало детских садов, проблема по-прежнему остается актуальной. В общероссийских масштабах речь идет о десятках миллиардов рублей. Только в нашем регионе насчитывается 330 детских садов, текущий или капитальный ремонт требуется примерно для 100 из них. По оценке департамента образования, на это требуется порядка трех миллиардов рублей в сегодняшних ценах. Именно поэтому на прошедшей конференции ПАСЗР депутаты единогласно поддержали обращение на имя зампредправительства России Татьяны Голиковой по вопросу разработки федеральной программы капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных организаций", - сообщил председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко.Еще одно поддержанное в ходе конференции обращение касается выделения средств из федерального бюджета на ремонт или реконструкцию бань, которые находятся в муниципальной собственности. Депутаты предложили правительству страны включить это направление в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий".Сейчас обязанность по финансированию ремонта муниципальных бань возложена на местные бюджеты, которые не всегда справляются с нагрузкой.Включение в федеральную программу позволит не только улучшить состояние бань, снизить себестоимость и качество услуг, но и сохранить дополнительные средства в муниципальных бюджетах.Еще один вопрос касался ремонта домов культуры. Парламентарии поддержали инициативу внести изменение в федеральный проект по строительству и реконструкции ДК, и включить в него объекты не только в сельской местности, но и в городах с числом жителей до 500 тысяч человек.Все поддержанные в ходе 62-й конференции ПАСЗР обращения в ближайшее время будут направлены в федеральные органы власти.

https://ria.ru/20220914/remont-1816703082.html

https://ria.ru/20221018/zarplata-1824940260.html

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

татьяна голикова, андрей луценко, мурманск, единая россия