https://ria.ru/20221025/registratsiya-1826776252.html

"Аэрофлот" временно приостановит онлайн-регистрацию на рейсы 26 октября

"Аэрофлот" временно приостановит онлайн-регистрацию на рейсы 26 октября - РИА Новости, 26.10.2022

"Аэрофлот" временно приостановит онлайн-регистрацию на рейсы 26 октября

"Аэрофлот" 26 октября временно приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы в связи с проведением технических работ, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-25T21:39

2022-10-25T21:39

2022-10-26T10:47

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новости - туризм

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" 26 октября временно приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы в связи с проведением технических работ, сообщает авиакомпания.Также временно приостанавливается продажа субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота". Оформить субсидированные билеты можно по-прежнему в офисах собственных продаж.С чем связаны технические работы, компания не уточняет. Однако гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский отмечал, что перевозчик до конца месяца перейдет на отечественную систему бронирования. Российская S7 ранее также сообщала, что переходит на новую систему бронирования билетов 26 октября с 5.00 мск, во время технических работ покупка, обмен и возврат билетов будут недоступны, регистрация на рейс, покупка багажа, выбор места, апгрейд будут доступны только в аэропорту."Ввиду временных ограничений убедительно просим пассажиров прибывать в аэропорт заранее, за 4 часа до вылета, для прохождения предполётных формальностей", - говорится в сообщении "Аэрофлота".Пассажиры, путешествующие стыковочными рейсами, также будут оформлены в аэропорту на стойках регистрации. Авиакомпания дополнительно проинформирует о возобновлении доступа к данным видам онлайн-сервисов.

https://ria.ru/20221025/aeroflot-1826643149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

аэрофлот, "аврора", новости - туризм