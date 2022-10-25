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Регионам Волжского бассейна могут дать статус геостратегической территории - РИА Новости, 25.10.2022
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Регионам Волжского бассейна могут дать статус геостратегической территории
Регионам Волжского бассейна могут дать статус геостратегической территории - РИА Новости, 25.10.2022
Регионам Волжского бассейна могут дать статус геостратегической территории
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил присвоить регионам Волжского бассейна статус единой геостратегической территории, сообщила... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:11
2022-10-25T11:11
астраханская область
игорь бабушкин
волга
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил присвоить регионам Волжского бассейна статус единой геостратегической территории, сообщила администрация губернатора региона.В понедельник секретарь Государственного совета Игорь Левитин совместно с руководителем рабочей группы по развитию Великого Волжского пути, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и председателем комиссии Госсовета по направлению "Транспорт", главой Бурятии Алексеем Цыденовым провели заседание рабочей группы Госсовета по программе "Великий Волжский путь"."Опираясь на мнение полномочных представителей президента РФ в Центральном и Приволжском федеральном округах, глава Астраханской области предложил присвоить регионам Волжского бассейна статус единой геостратегической территории", - говорится в сообщении.По мнению Бабушкина, закрепление этого статуса позволит ряду субъектов преодолеть инфраструктурные ограничения федерального значения, выровнять диспропорции между регионами, обеспечить интересы экономической и национальной безопасности страны."Регионы Волжского бассейна важны для устойчивого развития, территориальной целостности и безопасности России. Рассчитываем на проработку данного предложения со стороны федеральных министерств и ведомств", - приводятся в сообщении его слова.В мае 2022 года президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу главы Астраханской области о реализации программы комплексного социально-экономического развития регионов, расположенных на Волге. Предполагается, что программа "Великий Волжский путь" будет способствовать не только развитию туризма, но и реализации транспортного потенциала волжских регионов в контексте международного транспортного коридора "Север-Юг".На сегодняшний день проект программы включает свыше 100 мероприятий по развитию транспорта, логистики, туризма, сохранению экологического баланса волжских регионов. Следующий этап работы - оценка эффективности этих мероприятий и расстановка приоритетов.
https://ria.ru/20221020/reki-1825397436.html
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астраханская область, игорь бабушкин, волга
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Волга
11:11 25.10.2022
 

Регионам Волжского бассейна могут дать статус геостратегической территории

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКраны на берегу бухты Золотой затон в Астрахани.
Краны на берегу бухты Золотой затон в Астрахани. - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краны на берегу бухты Золотой затон в Астрахани.. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил присвоить регионам Волжского бассейна статус единой геостратегической территории, сообщила администрация губернатора региона.
В понедельник секретарь Государственного совета Игорь Левитин совместно с руководителем рабочей группы по развитию Великого Волжского пути, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и председателем комиссии Госсовета по направлению "Транспорт", главой Бурятии Алексеем Цыденовым провели заседание рабочей группы Госсовета по программе "Великий Волжский путь".
"Опираясь на мнение полномочных представителей президента РФ в Центральном и Приволжском федеральном округах, глава Астраханской области предложил присвоить регионам Волжского бассейна статус единой геостратегической территории", - говорится в сообщении.
По мнению Бабушкина, закрепление этого статуса позволит ряду субъектов преодолеть инфраструктурные ограничения федерального значения, выровнять диспропорции между регионами, обеспечить интересы экономической и национальной безопасности страны.
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"Регионы Волжского бассейна важны для устойчивого развития, территориальной целостности и безопасности России. Рассчитываем на проработку данного предложения со стороны федеральных министерств и ведомств", - приводятся в сообщении его слова.
В мае 2022 года президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу главы Астраханской области о реализации программы комплексного социально-экономического развития регионов, расположенных на Волге. Предполагается, что программа "Великий Волжский путь" будет способствовать не только развитию туризма, но и реализации транспортного потенциала волжских регионов в контексте международного транспортного коридора "Север-Юг".
На сегодняшний день проект программы включает свыше 100 мероприятий по развитию транспорта, логистики, туризма, сохранению экологического баланса волжских регионов. Следующий этап работы - оценка эффективности этих мероприятий и расстановка приоритетов.
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