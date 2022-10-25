https://ria.ru/20221025/regiony-1826461801.html

Регионам Волжского бассейна могут дать статус геостратегической территории

Регионам Волжского бассейна могут дать статус геостратегической территории - РИА Новости, 25.10.2022

Регионам Волжского бассейна могут дать статус геостратегической территории

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил присвоить регионам Волжского бассейна статус единой геостратегической территории, сообщила... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:11

2022-10-25T11:11

2022-10-25T11:11

астраханская область

игорь бабушкин

волга

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил присвоить регионам Волжского бассейна статус единой геостратегической территории, сообщила администрация губернатора региона.В понедельник секретарь Государственного совета Игорь Левитин совместно с руководителем рабочей группы по развитию Великого Волжского пути, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и председателем комиссии Госсовета по направлению "Транспорт", главой Бурятии Алексеем Цыденовым провели заседание рабочей группы Госсовета по программе "Великий Волжский путь"."Опираясь на мнение полномочных представителей президента РФ в Центральном и Приволжском федеральном округах, глава Астраханской области предложил присвоить регионам Волжского бассейна статус единой геостратегической территории", - говорится в сообщении.По мнению Бабушкина, закрепление этого статуса позволит ряду субъектов преодолеть инфраструктурные ограничения федерального значения, выровнять диспропорции между регионами, обеспечить интересы экономической и национальной безопасности страны."Регионы Волжского бассейна важны для устойчивого развития, территориальной целостности и безопасности России. Рассчитываем на проработку данного предложения со стороны федеральных министерств и ведомств", - приводятся в сообщении его слова.В мае 2022 года президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу главы Астраханской области о реализации программы комплексного социально-экономического развития регионов, расположенных на Волге. Предполагается, что программа "Великий Волжский путь" будет способствовать не только развитию туризма, но и реализации транспортного потенциала волжских регионов в контексте международного транспортного коридора "Север-Юг".На сегодняшний день проект программы включает свыше 100 мероприятий по развитию транспорта, логистики, туризма, сохранению экологического баланса волжских регионов. Следующий этап работы - оценка эффективности этих мероприятий и расстановка приоритетов.

https://ria.ru/20221020/reki-1825397436.html

https://ria.ru/20221006/ovoschi-1821887117.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область, игорь бабушкин, волга