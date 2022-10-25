https://ria.ru/20221025/reagirovanie-1826713447.html

Собянин: в регионах ведется плановая работа по реагированию на угрозы

Собянин: в регионах ведется плановая работа по реагированию на угрозы - РИА Новости, 25.10.2022

Собянин: в регионах ведется плановая работа по реагированию на угрозы

В приграничных регионах требуются дополнительные меры реагирования, заявил глава комиссии госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:30

2022-10-25T17:30

2022-10-25T18:50

общество

сергей собянин

белгородская область

москва

вооруженные силы рф

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813657956_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_00cba1e0cda54f1acb6149a4b9816dbc.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В приграничных регионах требуются дополнительные меры реагирования, заявил глава комиссии госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Градоначальник подчеркнул, что эти вопросы прорабатываются как с властями регионов, так и с правительством страны.Собянин отметил, что по указам главы государства об отработке уровней реагирования на возникающие угрозы идет достаточно сложная техническая и организационная работа. По его словам, к мероприятиям подключают "все силовые ведомства и правительства"."В большинстве субъектов эта работа ведется спокойно, в плановом режиме, без каких-то экстренных мер", — указал политик.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Новая структура займется, в том числе, принятием решений по обеспечению армии. Координационный совет также будет определять целевое задание по удовлетворению потребностей вооруженных сил во время спецоперации, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также новый орган содействует в создании объектов военной инфраструктуры, осуществляет координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221022/bezopasnost-1825939119.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221025/putin-1826725311.html

белгородская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей собянин, белгородская область, москва, вооруженные силы рф, россия, безопасность