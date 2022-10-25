https://ria.ru/20221025/reagirovanie-1826713447.html
Собянин: в регионах ведется плановая работа по реагированию на угрозы
Собянин: в регионах ведется плановая работа по реагированию на угрозы - РИА Новости, 25.10.2022
Собянин: в регионах ведется плановая работа по реагированию на угрозы
В приграничных регионах требуются дополнительные меры реагирования, заявил глава комиссии госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:30
2022-10-25T17:30
2022-10-25T18:50
общество
сергей собянин
белгородская область
москва
вооруженные силы рф
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В приграничных регионах требуются дополнительные меры реагирования, заявил глава комиссии госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Градоначальник подчеркнул, что эти вопросы прорабатываются как с властями регионов, так и с правительством страны.Собянин отметил, что по указам главы государства об отработке уровней реагирования на возникающие угрозы идет достаточно сложная техническая и организационная работа. По его словам, к мероприятиям подключают "все силовые ведомства и правительства"."В большинстве субъектов эта работа ведется спокойно, в плановом режиме, без каких-то экстренных мер", — указал политик.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Новая структура займется, в том числе, принятием решений по обеспечению армии. Координационный совет также будет определять целевое задание по удовлетворению потребностей вооруженных сил во время спецоперации, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также новый орган содействует в создании объектов военной инфраструктуры, осуществляет координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221022/bezopasnost-1825939119.html
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общество, сергей собянин, белгородская область, москва, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Общество, Сергей Собянин, Белгородская область, Москва, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
17:30 25.10.2022 (обновлено: 18:50 25.10.2022)
Собянин: в регионах ведется плановая работа по реагированию на угрозы
Собянин заявил о необходимости мер дополнительного реагирования в приграничных регионах