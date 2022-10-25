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Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки Киеву ПВО - РИА Новости, 25.10.2022
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Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки Киеву ПВО
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки Киеву ПВО - РИА Новости, 25.10.2022
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки Киеву ПВО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стороны обсудили поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T01:16
2022-10-25T01:16
дмитрий кулеба
энтони блинкен
сергей лавров
россия
украина
сша
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стороны обсудили поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов.Кроме того, в ходе разговора Кулеба поблагодарил США за поддержку Украины. Они также, по заявлению главы украинского МИД, обсудили якобы имеющий место "ядерный шантаж" со стороны РФ."Детальное и откровенное обсуждение с госсекретарем Блинкеном о способах завершения ядерного шантажа России... мы также сфокусировались на поставках ПВО и боеприпасов", - написал Кулеба в Twitter.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США очень серьезно относятся к информации о возможной подготовке провокации с использованием "грязной бомбы " на Украине, однако пока не видят свидетельств подготовки.До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу " и обвинить в этом Москву. Американский военный представитель отмечал, что США не считают, что украинцы создают "грязную бомбу ", но не видят и признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия в ходе конфликта."Грязная бомба " представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы " радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
https://radiosputnik.ria.ru/20221024/kuleba-1826160835.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221021/izrail-1825622072.html
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дмитрий кулеба, энтони блинкен, сергей лавров, россия, украина, сша, нато
Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Россия, Украина, США, НАТО
01:16 25.10.2022
 
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки Киеву ПВО

Глава МИД Украины обсудил с госсекретарем США поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стороны обсудили поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов.
Кроме того, в ходе разговора Кулеба поблагодарил США за поддержку Украины. Они также, по заявлению главы украинского МИД, обсудили якобы имеющий место "ядерный шантаж" со стороны РФ.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 07:27В мире
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном сообщения о "грязной бомбе"
"Детальное и откровенное обсуждение с госсекретарем Блинкеном о способах завершения ядерного шантажа России... мы также сфокусировались на поставках ПВО и боеприпасов", - написал Кулеба в Twitter.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США очень серьезно относятся к информации о возможной подготовке провокации с использованием "грязной бомбы " на Украине, однако пока не видят свидетельств подготовки.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 12:26В мире
Кулеба обсудил с премьером Израиля поставки систем ПВО
До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу " и обвинить в этом Москву. Американский военный представитель отмечал, что США не считают, что украинцы создают "грязную бомбу ", но не видят и признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия в ходе конфликта.
"Грязная бомба " представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы " радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 12:13Специальная военная операция на Украине
НАТО сделает акцент на поставках систем ПВО Украине, заявил Столтенберг
 
Дмитрий КулебаЭнтони БлинкенСергей ЛавровРоссияУкраинаСШАНАТО
 
 
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