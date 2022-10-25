Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки Киеву ПВО
Глава МИД Украины обсудил с госсекретарем США поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов
© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стороны обсудили поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов.
"Детальное и откровенное обсуждение с госсекретарем Блинкеном о способах завершения ядерного шантажа России... мы также сфокусировались на поставках ПВО и боеприпасов", - написал Кулеба в Twitter.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США очень серьезно относятся к информации о возможной подготовке провокации с использованием "грязной бомбы " на Украине, однако пока не видят свидетельств подготовки.
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До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу " и обвинить в этом Москву. Американский военный представитель отмечал, что США не считают, что украинцы создают "грязную бомбу ", но не видят и признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия в ходе конфликта.
"Грязная бомба " представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы " радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.