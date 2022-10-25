https://ria.ru/20221025/pvo-1826412092.html

Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки Киеву ПВО

Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки Киеву ПВО - РИА Новости, 25.10.2022

Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки Киеву ПВО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стороны обсудили поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T01:16

2022-10-25T01:16

2022-10-25T01:16

дмитрий кулеба

энтони блинкен

сергей лавров

россия

украина

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731278115_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_edbe8312874d074d917ce690f42edee4.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стороны обсудили поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов.Кроме того, в ходе разговора Кулеба поблагодарил США за поддержку Украины. Они также, по заявлению главы украинского МИД, обсудили якобы имеющий место "ядерный шантаж" со стороны РФ."Детальное и откровенное обсуждение с госсекретарем Блинкеном о способах завершения ядерного шантажа России... мы также сфокусировались на поставках ПВО и боеприпасов", - написал Кулеба в Twitter.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США очень серьезно относятся к информации о возможной подготовке провокации с использованием "грязной бомбы " на Украине, однако пока не видят свидетельств подготовки.До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу " и обвинить в этом Москву. Американский военный представитель отмечал, что США не считают, что украинцы создают "грязную бомбу ", но не видят и признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия в ходе конфликта."Грязная бомба " представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы " радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/kuleba-1826160835.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/izrail-1825622072.html

https://ria.ru/20221012/pvo-1823330892.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий кулеба, энтони блинкен, сергей лавров, россия, украина, сша, нато