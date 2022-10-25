https://ria.ru/20221025/putin-1826719260.html

Путин поручил Минфину выработать уровень поддержки регионов

Путин поручил Минфину выработать уровень поддержки регионов - РИА Новости, 25.10.2022

Путин поручил Минфину выработать уровень поддержки регионов

Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки регионов. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:42

2022-10-25T17:42

2022-10-25T17:48

специальная военная операция на украине

владимир путин

москва

министерство финансов рф (минфин россии)

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки регионов."Отдельный вопрос - это вопрос поддержки регионов. Я прошу министерство финансов совместно с комиссией Госсовета под руководством Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы - ред.) определить необходимый уровень такой поддержки тем регионам, которые в ней в современных условия особо нуждаются", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Путин добавил, что не сомневается, что работа будет организована лучшим образом и даст положительный результат.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

https://ria.ru/20221025/obnovlenie-1826706858.html

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владимир путин, москва, министерство финансов рф (минфин россии), вооруженные силы рф, россия