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Путин поручил Минфину выработать уровень поддержки регионов - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/putin-1826719260.html
Путин поручил Минфину выработать уровень поддержки регионов
Путин поручил Минфину выработать уровень поддержки регионов - РИА Новости, 25.10.2022
Путин поручил Минфину выработать уровень поддержки регионов
Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки регионов. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:42
2022-10-25T17:48
специальная военная операция на украине
владимир путин
москва
министерство финансов рф (минфин россии)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки регионов."Отдельный вопрос - это вопрос поддержки регионов. Я прошу министерство финансов совместно с комиссией Госсовета под руководством Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы - ред.) определить необходимый уровень такой поддержки тем регионам, которые в ней в современных условия особо нуждаются", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Путин добавил, что не сомневается, что работа будет организована лучшим образом и даст положительный результат.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
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владимир путин, москва, министерство финансов рф (минфин россии), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Москва, Министерство финансов РФ (Минфин России), Вооруженные силы РФ, Россия
17:42 25.10.2022 (обновлено: 17:48 25.10.2022)
 
Путин поручил Минфину выработать уровень поддержки регионов

Путин поручил Минфину и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки регионов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и комиссии Госсовета выработать уровень поддержки регионов.
"Отдельный вопрос - это вопрос поддержки регионов. Я прошу министерство финансов совместно с комиссией Госсовета под руководством Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы - ред.) определить необходимый уровень такой поддержки тем регионам, которые в ней в современных условия особо нуждаются", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Путин добавил, что не сомневается, что работа будет организована лучшим образом и даст положительный результат.
Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
17:18
Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинМоскваМинистерство финансов РФ (Минфин России)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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