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"Турецкие авиалинии" отменили ПЦР-тесты при полетах в Россию - РИА Новости, 25.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221025/ptsr-1826756762.html
"Турецкие авиалинии" отменили ПЦР-тесты при полетах в Россию
"Турецкие авиалинии" отменили ПЦР-тесты при полетах в Россию - РИА Новости, 25.10.2022
"Турецкие авиалинии" отменили ПЦР-тесты при полетах в Россию
Авиакомпания "Турецкие авиалинии" сняла необходимость иметь ПЦР-тест и ковид-паспорт при полетах в РФ, сообщила газета Aydınlık. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:25
2022-10-25T19:25
туризм
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Турецкие авиалинии" сняла необходимость иметь ПЦР-тест и ковид-паспорт при полетах в РФ, сообщила газета Aydınlık.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, отменяющее сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывших из-за рубежа."Меры COVID-19, осуществляемые в России, закончились. При въезде в эту страну не требуется предъявлять карту прививок или тест ПЦР. Наслаждайтесь своими путешествиями", - приводит издание текст заявления авиакомпании.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм
Туризм, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Коронавирус COVID-19, Туризм, Новости - Туризм
19:25 25.10.2022
 
"Турецкие авиалинии" отменили ПЦР-тесты при полетах в Россию

"Турецкие авиалинии" отменили ПЦР-тесты и ковид-паспорта при полетах в Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкВид из иллюминатора
Вид из иллюминатора - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Турецкие авиалинии" сняла необходимость иметь ПЦР-тест и ковид-паспорт при полетах в РФ, сообщила газета Aydınlık.
На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, отменяющее сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывших из-за рубежа.
"Меры COVID-19, осуществляемые в России, закончились. При въезде в эту страну не требуется предъявлять карту прививок или тест ПЦР. Наслаждайтесь своими путешествиями", - приводит издание текст заявления авиакомпании.
Города России. Минеральные Воды - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 15:03Туризм
Иностранная авиакомпания расширяет географию полетов в Россию
 
ТуризмАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - Туризм
 
 
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