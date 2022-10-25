https://ria.ru/20221025/proverka-1826589220.html

Не дайте себя обмануть: простые правила, которые помогут сохранить деньги

Не дайте себя обмануть: простые правила, которые помогут сохранить деньги - РИА Новости, 25.10.2022

Не дайте себя обмануть: простые правила, которые помогут сохранить деньги

Проверка партнеров — привычный для бизнеса процесс. Но в обычной жизни, заказывая телефон в интернете или выбирая агентство для детского праздника, мало кто... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:31

2022-10-25T17:31

2022-10-25T17:31

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Проверка партнеров — привычный для бизнеса процесс. Но в обычной жизни, заказывая телефон в интернете или выбирая агентство для детского праздника, мало кто задумывается о рисках сделки. Почему проверять продавцов или исполнителей услуг стоит не только предпринимателям, знает руководитель направления "Веб-сервисы для бизнеса" экосистемы продуктов для бизнеса "Контур" Александр Голубев.Запрашиваем данные о продавцах в интернетеПокупки в онлайне стали привычной частью нашей жизни — интернет-магазинов с каждым днем становится все больше. Чтобы онлайн-шопинг не обернулся разочарованием и вы получили заказанные кроссовки или телефон, удостоверьтесь, существует ли магазин на самом деле.Базовая проверка — по реквизитам. У каждой организации и предпринимателя есть два ключевых идентификатора: ИНН и ОГРН / ОГРНИП. Их вы можете найти прямо на сайте магазина и проверить в сервисах налоговой или в Контур.Фокусе, сервисе для проверки контрагентов. Если данные так и не удалось найти, а менеджер магазина отказывается их предоставить — это первый тревожный звонок.Поиск ни по одному из идентификаторов не дал результатов? Скорее всего, фирма не зарегистрирована. А значит, взыскать деньги за неполученную посылку будет не с кого. Продавать товары на маркетплейсе могут только зарегистрированные ИП и компании, но сделать свой сайт — кто угодно.Если деньги попадут в руки недобросовестных предпринимателей, вернуть их будет сложно. Судебное разбирательство — процесс долгий и трудозатратный. Да и кому хочется идти в суд из-за кроссовок за три тысячи рублей?Еще один совет: проверьте отзывы об интернет-магазине. Не ограничивайтесь аккаунтом этого же продавца в соцсетях, обратитесь к сайтам-отзовикам. Недовольные покупатели часто оставляют комментарии в медиапространстве.Оцениваем надежность потенциального работодателяРабота несложная, рядом с домом, еще и зарплата хорошая — большинство кандидатов наверняка заинтересует вакансия с такими условиями. Однако чаще всего за заманчивыми предложениями стоят не реальные работодатели, а кадровые агентства. Они не дают гарантий трудоустройства, зато могут просить оформить ненужные страховки. В итоге вместо зарплаты у соискателя — непредвиденные расходы.Даже минимальная проверка поможет вовремя вычислить недобросовестных лиц. Закажите выписку из ЕГРЮЛ — из нее быстро узнаете, чем именно занимается компания, как давно существует и кто ее владелец. Сопоставьте данные с информацией в других источниках. Отмечена ли фирма на онлайн-картах? Чаще всего компании добавляют эти данные. Если есть возможность, нанесите в компанию неофициальный визит, поговорите с сотрудниками и соседями по офису.На сайте ФНС и в Контур.Фокусе вы можете посмотреть, сколько в организации работников. Сервис покажет, как менялся штат. Были массовые сокращения? Это тревожный сигнал.Прежде чем подписывать трудовой договор, рекомендуем также проверить, платит ли работодатель страховые взносы. Это еще один показатель, что компания соблюдает закон.Изучите бизнес-историю владельца компании. Вдруг он уже не раз пытался открыть свое дело? Поиск решений судов общей юрисдикции тоже пригодится. Бывшие сотрудники могли судиться с работодателем из-за задержек зарплаты. Громкие истории точно освещали журналисты, проверьте упоминания в СМИ. Еще один интересный источник — сайты-отзовики.Подобная проверка полезна и для фрилансеров, которые работают с заказчиками по договору. Даже если заказ разовый, важно быть уверенным, что работу оплатят в срок. Так, если налоговая заблокировала счета заказчика, скорее всего у компании финансовые сложности.Проверяем арендодателя при поиске жильяКак снять квартиру и не связаться с мошенниками? Это вопрос беспокоит каждого арендатора. Точно стоит насторожиться, если арендодатель предлагает жилье без договора и просит аванс без расписки. Будьте внимательны, потому что "идеальный" вариант в центре города с ремонтом и по низкой цене может оказаться совсем не таким, как на картинке в объявлении.Документы — это первое, что нужно изучить. Запросите выписку из ЕГРН в Росреестре. В ней вы найдете реальные данные о владельце жилья, информацию о планировке квартиры, об ограничениях, если они есть, о количестве собственников и размере их долей.Выясните, кто перед вами: собственник, посредник или мошенник, выдающий себя за владельца. Попросите паспорт. Сопоставьте данные с теми, что указаны в выписке из ЕГРН. А еще удостоверьтесь, что документ действителен. Проверить это можно по списку недействительных паспортов на сайте МВД или в Контур.Фокусе.Если квартиру сдают по доверенности, убедитесь, что документ не просрочен и не отозван. В доверенности также должно быть прописано право на сдачу в аренду. Важно, чтобы у хозяина не было проблем с судебными приставами из-за долгов, иначе жилье могут внезапно арестовать, а вы будете вынуждены срочно искать новую квартиру.Проверяем застройщика, когда вкладываемся в строящееся жилье"Застройщик обанкротится, а дом будет очередным долгостроем" — страшный сон покупателя, который вложился в новостройку на стадии котлована. Большинство годами готовятся к покупке квартиры. Поэтому надеются, что обойдется без срыва сроков и споров из-за некачественной отделки.Чтобы обезопасить покупателей от попадания в подобные ситуации, были внесены изменения в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве". С 2019 года заработал механизм расчетов через эскроу-счета. Покупатели переводят деньги на специальный счет в банке, а застройщик получает их только после сдачи объекта.Для покупателя минус разве что один — нет гарантий, что жилье будет сдано в срок. Если застройщик сорвет сроки, деньги можно будет вернуть. Однако квартирный вопрос не решится: придется снова искать квартиру, выбирать девелопера, разбираться с документами. Проверка застройщика перед подписанием договора поможет дополнительно обезопасить себя.Посмотрите, как давно компания на рынке. Дату регистрации вы найдете в выписке из ЕГРЮЛ, ее можно скачать онлайн на сайте ФНС. Выясните, сколько объектов уже сдал застройщик, были ли у покупателей претензии к качеству квартир, срывал ли строитель сроки сдачи. Возможно, эта информация просочилась в СМИ.Еще недовольные покупатели могли обратиться в суд — тогда застройщик будет выступать ответчиком в судах общей юрисдикции. Проверить это можно в Контур.Фокусе. Сервис покажет, в скольких процессах фигурирует проверяемая организация и как они завершились.Процедура банкротства — однозначный стоп-фактор к покупке квартиры у такого застройщика. По статистике, большинство банкротных процессов завершаются ликвидацией организации. Также рекомендуем изучить Единый реестр проблемных объектов. Его ведет Минстрой. На сайте найдете информацию о домах, сроки строительства которых затянулись больше чем на полгода. А еще о застройщиках, в отношении которых начато конкурсное производство.Все строительные компании должны состоять в Саморегулируемой организации — СРО. Организация следит, чтобы участники соблюдали правила и стандарты работы. Застройщику, который не соблюдает технические регламенты, могут вынести предписание, оштрафовать или даже исключить из СРО. Важно, что именно СРО обеспечивает имущественную ответственность своих участников. Для покупателя это значит, что организация возместит вред, если застройщик выполнил работу некачественно.Обезопасить себя от недобросовестных продавцов в интернете, застройщиков или работодателей на сто процентов нельзя. Однако даже обычный запрос выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРН поможет минимизировать риски по сделке. Чтобы не тратить время и деньги на судебные разбирательства, рекомендуем проверять тех, с кем заключаете договор, не только в бизнесе, но и в обычной жизни.РекламаАО "ПФ "СКБ Контур"; ИНН 6663003127ID 4CQwVszH9pQNN7LV7Uj

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, общество, жилье, россия