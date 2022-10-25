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В "Роскосмосе" рассказали, как "Прогресс МС-20" увел МКС от мусора - РИА Новости, 25.10.2022
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В "Роскосмосе" рассказали, как "Прогресс МС-20" увел МКС от мусора
В "Роскосмосе" рассказали, как "Прогресс МС-20" увел МКС от мусора - РИА Новости, 25.10.2022
В "Роскосмосе" рассказали, как "Прогресс МС-20" увел МКС от мусора
Пристыкованный к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-20" в ходе маневра по уклонению МКС от космического мусора увеличил высоту... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T06:47
2022-10-25T06:49
анна кикина
коити ваката
роскосмос
наса
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пристыкованный к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-20" в ходе маневра по уклонению МКС от космического мусора увеличил высоту орбиты станции на 880 метров, рассказали во вторник в "Роскосмосе".Ранее НАСА сообщило, что "Прогресс МС-20" увел станцию от вероятного столкновения с космическим мусором. Грузовик помог избежать сближения с предполагаемой траекторией обломков российского спутника "Космос-1408", который мог пролететь в пяти километрах от станции."Двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 3.25 по московскому времени и выдали импульс величиной 0,5 м/с. В результате маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 880 метров", - говорится в сообщении.В госкорпорации напомнили, что за все время полета МКС проведены 328 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 177 - с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".Сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов госкорпорации "Роскосмос" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.Ранее в "Роскосмосе" подчеркивали, что российские корабли "Прогресс МС" сегодня являются основным штатным средством проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от объектов "космического мусора".
https://ria.ru/20221025/mks-1826420668.html
https://ria.ru/20220514/orbita-1788600041.html
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анна кикина, коити ваката, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)
Анна Кикина, Коити Ваката, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС)
06:47 25.10.2022 (обновлено: 06:49 25.10.2022)
 
В "Роскосмосе" рассказали, как "Прогресс МС-20" увел МКС от мусора

"Роскосмос": "Прогресс МС-20" поднял орбиту МКС на 880 метров при уклонении от мусора

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЦеремония поднятия флагов перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20"
Церемония поднятия флагов перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-20 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Церемония поднятия флагов перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пристыкованный к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-20" в ходе маневра по уклонению МКС от космического мусора увеличил высоту орбиты станции на 880 метров, рассказали во вторник в "Роскосмосе".
Ранее НАСА сообщило, что "Прогресс МС-20" увел станцию от вероятного столкновения с космическим мусором. Грузовик помог избежать сближения с предполагаемой траекторией обломков российского спутника "Космос-1408", который мог пролететь в пяти километрах от станции.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-20 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
05:54
"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с космическим мусором
"Двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 3.25 по московскому времени и выдали импульс величиной 0,5 м/с. В результате маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 880 метров", - говорится в сообщении.
В госкорпорации напомнили, что за все время полета МКС проведены 328 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 177 - с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".
Сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов госкорпорации "Роскосмос" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.
Ранее в "Роскосмосе" подчеркивали, что российские корабли "Прогресс МС" сегодня являются основным штатным средством проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от объектов "космического мусора".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 21:37Наука
Орбиту МКС подняли на 1,9 километра перед прибытием "Прогресса МС-20"
 
Анна КикинаКоити ВакатаРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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