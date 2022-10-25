https://ria.ru/20221025/progress-1826421985.html

В "Роскосмосе" рассказали, как "Прогресс МС-20" увел МКС от мусора

В "Роскосмосе" рассказали, как "Прогресс МС-20" увел МКС от мусора - РИА Новости, 25.10.2022

В "Роскосмосе" рассказали, как "Прогресс МС-20" увел МКС от мусора

Пристыкованный к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-20" в ходе маневра по уклонению МКС от космического мусора увеличил высоту... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T06:47

2022-10-25T06:47

2022-10-25T06:49

анна кикина

коити ваката

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пристыкованный к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-20" в ходе маневра по уклонению МКС от космического мусора увеличил высоту орбиты станции на 880 метров, рассказали во вторник в "Роскосмосе".Ранее НАСА сообщило, что "Прогресс МС-20" увел станцию от вероятного столкновения с космическим мусором. Грузовик помог избежать сближения с предполагаемой траекторией обломков российского спутника "Космос-1408", который мог пролететь в пяти километрах от станции."Двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 3.25 по московскому времени и выдали импульс величиной 0,5 м/с. В результате маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 880 метров", - говорится в сообщении.В госкорпорации напомнили, что за все время полета МКС проведены 328 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 177 - с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".Сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов госкорпорации "Роскосмос" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.Ранее в "Роскосмосе" подчеркивали, что российские корабли "Прогресс МС" сегодня являются основным штатным средством проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от объектов "космического мусора".

https://ria.ru/20221025/mks-1826420668.html

https://ria.ru/20220514/orbita-1788600041.html

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анна кикина, коити ваката, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)