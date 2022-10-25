https://ria.ru/20221025/prodvizhenie-1826674770.html

Прием заявок на продвижение продукции в Саудовской Аравии начнется 1 ноября

Прием заявок на продвижение продукции в Саудовской Аравии начнется 1 ноября - РИА Новости, 25.10.2022

Прием заявок на продвижение продукции в Саудовской Аравии начнется 1 ноября

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) 1 ноября откроет прием заявок от экспортеров на участие в программе продвижения продукции АПК в... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:15

2022-10-25T16:15

2022-10-25T16:15

российский экспортный центр (рэц)

форум "сделано в россии"

саудовская аравия

россия

экономика

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) 1 ноября откроет прием заявок от экспортеров на участие в программе продвижения продукции АПК в демонстрационно-дегустационном павильоне в Саудовской Аравии, сообщает центр по итогам прошедшего во вторник 17-ого заседания Экспертной комиссии РЭЦ."Саудовская Аравия стала шестой страной, в которой откроется шоу-рум российской продукции АПК. И уже 1 ноября мы начнем принимать заявки от компаний, планирующих начать или уже расширить экспорт на Восток", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.По его словам, участники программы смогут бесплатно не только продвинуть свою продукцию непосредственно через павильоны, но и разместиться в торгово-розничных сетях и на электронных торговых площадках, а также доставить демонстрационные образцы в павильоны.Подать заявку на участие в программе продвижения АПК можно на сайте РЭЦ.На заседании Экспертная комиссия выбрала еще 12 компаний, чья продукция появится в зарубежных павильонах РЭЦ.Всего на заседании рассмотрели 19 заявок от 12 компаний, из них семь в Турцию, пять в Китай, три во Вьетнам и по две в ОАЭ и в Египет. 17 заявок было одобрено.Так, зарубежные павильоны пополнятся алкогольными и безалкогольными напитками, чипсами, продуктами быстрого приготовления, медом и джемами, икрой и мороженым.

https://ria.ru/20221021/rets-1825776595.html

саудовская аравия

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии", саудовская аравия, россия, экономика