https://ria.ru/20221025/prodvizhenie-1826674770.html
Прием заявок на продвижение продукции в Саудовской Аравии начнется 1 ноября
Прием заявок на продвижение продукции в Саудовской Аравии начнется 1 ноября - РИА Новости, 25.10.2022
Прием заявок на продвижение продукции в Саудовской Аравии начнется 1 ноября
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) 1 ноября откроет прием заявок от экспортеров на участие в программе продвижения продукции АПК в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:15
2022-10-25T16:15
2022-10-25T16:15
российский экспортный центр (рэц)
форум "сделано в россии"
саудовская аравия
россия
экономика
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) 1 ноября откроет прием заявок от экспортеров на участие в программе продвижения продукции АПК в демонстрационно-дегустационном павильоне в Саудовской Аравии, сообщает центр по итогам прошедшего во вторник 17-ого заседания Экспертной комиссии РЭЦ."Саудовская Аравия стала шестой страной, в которой откроется шоу-рум российской продукции АПК. И уже 1 ноября мы начнем принимать заявки от компаний, планирующих начать или уже расширить экспорт на Восток", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.По его словам, участники программы смогут бесплатно не только продвинуть свою продукцию непосредственно через павильоны, но и разместиться в торгово-розничных сетях и на электронных торговых площадках, а также доставить демонстрационные образцы в павильоны.Подать заявку на участие в программе продвижения АПК можно на сайте РЭЦ.На заседании Экспертная комиссия выбрала еще 12 компаний, чья продукция появится в зарубежных павильонах РЭЦ.Всего на заседании рассмотрели 19 заявок от 12 компаний, из них семь в Турцию, пять в Китай, три во Вьетнам и по две в ОАЭ и в Египет. 17 заявок было одобрено.Так, зарубежные павильоны пополнятся алкогольными и безалкогольными напитками, чипсами, продуктами быстрого приготовления, медом и джемами, икрой и мороженым.
https://ria.ru/20221021/rets-1825776595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии", саудовская аравия, россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Форум "Сделано в России", Саудовская Аравия, Россия, Экономика
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) 1 ноября откроет прием заявок от экспортеров на участие в программе продвижения продукции АПК в демонстрационно-дегустационном павильоне в Саудовской Аравии, сообщает центр по итогам прошедшего во вторник 17-ого заседания Экспертной комиссии РЭЦ.
"Саудовская Аравия стала шестой страной, в которой откроется шоу-рум российской продукции АПК. И уже 1 ноября мы начнем принимать заявки от компаний, планирующих начать или уже расширить экспорт на Восток", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
По его словам, участники программы смогут бесплатно не только продвинуть свою продукцию непосредственно через павильоны, но и разместиться в торгово-розничных сетях и на электронных торговых площадках, а также доставить демонстрационные образцы в павильоны.
Подать заявку на участие в программе продвижения АПК можно на сайте РЭЦ.
На заседании Экспертная комиссия выбрала еще 12 компаний, чья продукция появится в зарубежных павильонах РЭЦ.
Всего на заседании рассмотрели 19 заявок от 12 компаний, из них семь в Турцию
, пять в Китай
, три во Вьетнам
и по две в ОАЭ
и в Египет
. 17 заявок было одобрено.
Так, зарубежные павильоны пополнятся алкогольными и безалкогольными напитками, чипсами, продуктами быстрого приготовления, медом и джемами, икрой и мороженым.