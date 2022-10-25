https://ria.ru/20221025/prava-1826674911.html

В Киргизии Москалькова обсудит с послом защиту прав россиян

В Киргизии Москалькова обсудит с послом защиту прав россиян - РИА Новости, 25.10.2022

В Киргизии Москалькова обсудит с послом защиту прав россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время рабочего визита в Киргизию обсудит с послом России Николаем Удовиченко вопросы защиты... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:15

2022-10-25T16:15

2022-10-25T16:15

татьяна москалькова

россия

киргизия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время рабочего визита в Киргизию обсудит с послом России Николаем Удовиченко вопросы защиты прав соотечественников."В рабочей поездке в Киргизию. С послом Российской Федерации в Киргизской Республике Николаем Николаевичем Удовиченко обсудим защиту прав соотечественников, также приму участие в международной конференции, приуроченной к 20-летию Института Акыйкатчы (Омбудсмена) Киргизии", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.По ее словам, отношения между Россией и Киргизией развиваются "в духе стратегического партнерства и союзничества"."И между правозащитными институтами России и Киргизии сложилось теплое сотрудничество и взаимодействие. Именно омбудсмен Киргизской Республики рука об руку с нами стоял у истоков зародившегося в 2017 году Евразийского альянса омбудсменов, который объединил правозащитные институты стран евразийского региона, имеющих схожие проблемы, задачи и общий исторический опыт", - подчеркнула Москалькова.Кроме того, омбудсмен отметила, что Россия и Киргизия успешно реализуют проекты в гуманитарной, экономической, научной и других сферах, а также развивается сотрудничество "на многосторонней основе" - в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организаций.Также уполномоченный сообщила, что рассказала послу РФ в Киргизии об основных направлениях работы аппарата, "важнейшим" из которых является международное сотрудничество."Продолжается взаимодействие по линии ООН, нацеленное в том числе на создание максимально комфортных условий для людей, ищущих безопасность на территории России. Принципиально новые форматы сотрудничества установлены с Международным Комитетом Красного Креста и его региональной делегацией в Российской Федерации и Республике Беларусь. Принимаем участие в мероприятиях Европейской сети ГАНРИ", - перечислила омбудсмен России.

https://ria.ru/20221024/arest-1826401795.html

https://ria.ru/20221021/pereprava-1825636103.html

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татьяна москалькова, россия, киргизия, евразийский экономический союз, снг, одкб