https://ria.ru/20221025/pozhar-1826431142.html

В МЧС назвали причину пожара на шахте "Луганская" в ЛНР

В МЧС назвали причину пожара на шахте "Луганская" в ЛНР - РИА Новости, 25.10.2022

В МЧС назвали причину пожара на шахте "Луганская" в ЛНР

Причиной пожара на недействующей шахте "Луганская" в Луганской Народной Республике стало неосторожное обращение с огнем неизвестных на прилегающей к предприятию РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:05

2022-10-25T09:05

2022-10-25T09:15

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Причиной пожара на недействующей шахте "Луганская" в Луганской Народной Республике стало неосторожное обращение с огнем неизвестных на прилегающей к предприятию территории, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС ЛНР.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщили, что на шахте "Луганская" в ночь на вторник произошел пожар."В результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, горел мусор и автомобильные покрышки на площади 150 квадратных метров", - сообщил представитель пресс-службы.Он уточнил, что пожар начался на заброшенных складах вблизи территории шахты.

https://ria.ru/20221025/obstrel-1826423017.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия