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В МЧС назвали причину пожара на шахте "Луганская" в ЛНР - РИА Новости, 25.10.2022
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В МЧС назвали причину пожара на шахте "Луганская" в ЛНР
В МЧС назвали причину пожара на шахте "Луганская" в ЛНР - РИА Новости, 25.10.2022
В МЧС назвали причину пожара на шахте "Луганская" в ЛНР
Причиной пожара на недействующей шахте "Луганская" в Луганской Народной Республике стало неосторожное обращение с огнем неизвестных на прилегающей к предприятию РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:05
2022-10-25T09:15
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Причиной пожара на недействующей шахте "Луганская" в Луганской Народной Республике стало неосторожное обращение с огнем неизвестных на прилегающей к предприятию территории, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС ЛНР.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщили, что на шахте "Луганская" в ночь на вторник произошел пожар."В результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, горел мусор и автомобильные покрышки на площади 150 квадратных метров", - сообщил представитель пресс-службы.Он уточнил, что пожар начался на заброшенных складах вблизи территории шахты.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
09:05 25.10.2022 (обновлено: 09:15 25.10.2022)
 
В МЧС назвали причину пожара на шахте "Луганская" в ЛНР

Причиной пожара на территории шахты "Луганская" в ЛНР стало неосторожное обращение с огнем

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Причиной пожара на недействующей шахте "Луганская" в Луганской Народной Республике стало неосторожное обращение с огнем неизвестных на прилегающей к предприятию территории, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС ЛНР.
Ранее корреспонденты РИА Новости сообщили, что на шахте "Луганская" в ночь на вторник произошел пожар.
"В результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, горел мусор и автомобильные покрышки на площади 150 квадратных метров", - сообщил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что пожар начался на заброшенных складах вблизи территории шахты.
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