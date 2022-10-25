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На территории шахты "Луганская" в ЛНР произошел пожар - РИА Новости, 25.10.2022
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На территории шахты "Луганская" в ЛНР произошел пожар
На территории шахты "Луганская" в ЛНР произошел пожар - РИА Новости, 25.10.2022
На территории шахты "Луганская" в ЛНР произошел пожар
Пожар произошел на шахте "Луганская" в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T00:16
2022-10-25T00:45
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Пожар произошел на шахте "Луганская" в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.На территории шахты "Луганская" в поселке Юбилейный горит одно из зданий.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте работают экстренные службы.Причина пожара уточняются. Добыча угля на данной шахте не ведется.
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луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
00:16 25.10.2022 (обновлено: 00:45 25.10.2022)
 
На территории шахты "Луганская" в ЛНР произошел пожар

На территории шахты "Луганская" в поселке Юбилейный горит одно из зданий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПогрузка угля на территории шахты в Луганской области
Погрузка угля на территории шахты в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Погрузка угля на территории шахты в Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Пожар произошел на шахте "Луганская" в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.
На территории шахты "Луганская" в поселке Юбилейный горит одно из зданий.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте работают экстренные службы.
Причина пожара уточняются. Добыча угля на данной шахте не ведется.
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донбассе. - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 21:25В мире
Очевидцы сообщили о пожаре после взрыва на предприятии в Красном Луче в ЛНР
 
Луганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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