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На территории шахты "Луганская" в ЛНР произошел пожар
На территории шахты "Луганская" в ЛНР произошел пожар - РИА Новости, 25.10.2022
На территории шахты "Луганская" в ЛНР произошел пожар
Пожар произошел на шахте "Луганская" в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T00:16
2022-10-25T00:16
2022-10-25T00:45
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Пожар произошел на шахте "Луганская" в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.На территории шахты "Луганская" в поселке Юбилейный горит одно из зданий.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте работают экстренные службы.Причина пожара уточняются. Добыча угля на данной шахте не ведется.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/pozhar-v-lnr-1795935449.html
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луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
00:16 25.10.2022 (обновлено: 00:45 25.10.2022)
На территории шахты "Луганская" в ЛНР произошел пожар
На территории шахты "Луганская" в поселке Юбилейный горит одно из зданий