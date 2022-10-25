https://ria.ru/20221025/polsha-1826626870.html

СМИ: поляки начали переходить на опасное топливо для обогрева

СМИ: поляки начали переходить на опасное топливо для обогрева - РИА Новости, 25.10.2022

СМИ: поляки начали переходить на опасное топливо для обогрева

Поляки для обогрева домов массово скупают опасный для здоровья бурый уголь, сообщает польский портал Money.pl. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:17

2022-10-25T14:17

2022-10-25T15:08

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Поляки для обогрева домов массово скупают опасный для здоровья бурый уголь, сообщает польский портал Money.pl."Со старта продаж бурого угля в шахтах за десять дней законтрактовано 7,5 тонны топлива. Власти утверждают, что раньше его покупали самые бедные, а сейчас скупают все, кто может", — сообщила обозреватель издания Катажина Бартман.Она также добавила, что в новейших печах использовать этот уголь нельзя — возможны аварии. Власть, по словам автора, пытается перебросить все проблемы на граждан, боясь их гнева в случае холодной зимы.Эксперт по энергетической безопасности Фонда Пулаского Пшемыслав Залеский заявил изданию, что власти открыли все возможные пути по приобретению топлива, чтобы избежать кризиса в обществе. Он добавил, что в контексте доставки каменного угля с побережий проще позволить гражданам использовать для отопления более доступный уголь — бурый.Еще один эксперт, сотрудник пресс-службы организации PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Сандра Апанасенек, заявила, что качество польского угля не соответствует экологическим нормам — он содержит полтора процента серы, что превышает границу нормы в 1,3 процента. Помимо негативного влияния на систему отопления, это также вредит здоровью людей, добавила она.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221025/krizis-1826595025.html

https://ria.ru/20221025/germaniya-1826605090.html

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в мире, жкх, польша, энергетический кризис , москва, европа, сша