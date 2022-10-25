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В Омской области грузовой поезд врезался в автовышку
В Омской области грузовой поезд врезался в автовышку - РИА Новости, 25.10.2022
В Омской области грузовой поезд врезался в автовышку
Грузовой поезд столкнулся с автовышкой в Омской области, организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:51
2022-10-25T17:51
2022-10-25T17:51
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 25 окт - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с автовышкой в Омской области, организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Во вторник, 25 октября, около 13.00 (10.00 мск) на перегоне станций Петрушенко – Любино грузовой поезд столкнулся с автовышкой, выполняющей работы рядом с железнодорожными путями."В результате столкновения пострадавших нет, повреждена опора линии электропередачи железнодорожного пути, вследствие чего ожидается задержка движения железнодорожных составов. Организована проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - пояснили в пресс-службе.Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20221017/dtp-1824682970.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области грузовой поезд врезался в автовышку
СК начал проверку после столкновения грузового поезда с автовышкой в Омской области