https://ria.ru/20221025/poezd-1826723327.html

В Омской области грузовой поезд врезался в автовышку

В Омской области грузовой поезд врезался в автовышку - РИА Новости, 25.10.2022

В Омской области грузовой поезд врезался в автовышку

Грузовой поезд столкнулся с автовышкой в Омской области, организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:51

2022-10-25T17:51

2022-10-25T17:51

происшествия

омская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 25 окт - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с автовышкой в Омской области, организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Во вторник, 25 октября, около 13.00 (10.00 мск) на перегоне станций Петрушенко – Любино грузовой поезд столкнулся с автовышкой, выполняющей работы рядом с железнодорожными путями."В результате столкновения пострадавших нет, повреждена опора линии электропередачи железнодорожного пути, вследствие чего ожидается задержка движения железнодорожных составов. Организована проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - пояснили в пресс-службе.Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20221017/dtp-1824682970.html

омская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)