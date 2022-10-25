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В Омской области грузовой поезд врезался в автовышку - РИА Новости, 25.10.2022
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В Омской области грузовой поезд врезался в автовышку
В Омской области грузовой поезд врезался в автовышку - РИА Новости, 25.10.2022
В Омской области грузовой поезд врезался в автовышку
Грузовой поезд столкнулся с автовышкой в Омской области, организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:51
2022-10-25T17:51
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 25 окт - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с автовышкой в Омской области, организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Во вторник, 25 октября, около 13.00 (10.00 мск) на перегоне станций Петрушенко – Любино грузовой поезд столкнулся с автовышкой, выполняющей работы рядом с железнодорожными путями."В результате столкновения пострадавших нет, повреждена опора линии электропередачи железнодорожного пути, вследствие чего ожидается задержка движения железнодорожных составов. Организована проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - пояснили в пресс-службе.Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
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омская область
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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:51 25.10.2022
 
В Омской области грузовой поезд врезался в автовышку

СК начал проверку после столкновения грузового поезда с автовышкой в Омской области

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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ОМСК, 25 окт - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с автовышкой в Омской области, организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Во вторник, 25 октября, около 13.00 (10.00 мск) на перегоне станций Петрушенко – Любино грузовой поезд столкнулся с автовышкой, выполняющей работы рядом с железнодорожными путями.
"В результате столкновения пострадавших нет, повреждена опора линии электропередачи железнодорожного пути, вследствие чего ожидается задержка движения железнодорожных составов. Организована проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - пояснили в пресс-службе.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
На месте столкновения поезда и КАМАЗа в Сампурском районе Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 18:03
В Тамбовской области в ДТП с поездом пострадали 14 человек
 
ПроисшествияОмская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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