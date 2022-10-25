https://ria.ru/20221025/pmr-1826695082.html

В ПМР отметили значимость участия европейских дипломатов в переговорах

В ПМР отметили значимость участия европейских дипломатов в переговорах - РИА Новости, 25.10.2022

В ПМР отметили значимость участия европейских дипломатов в переговорах

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече с начальником отдела Европейской службы внешних связей по делам... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:49

2022-10-25T16:49

2022-10-25T16:49

в мире

вадим красносельский

збигнев рау

молдавия

кишинев

украина

обсе

мид польши

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403909ee157664c7be59b1ed3a1792ef.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече с начальником отдела Европейской службы внешних связей по делам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Молдавии заявил о значимом участии европейских дипломатов в переговорах по приднестровскому урегулированию, сообщила пресс-служба главы ПМР."Вадим Красносельский подчеркнул, что считает диалог необходимым, а участие в переговорном процессе европейских дипломатов значимым", - говорится в сообщении.Глава ПМР акцентировал внимание на стагнации переговоров, последствиях неисполнения Молдавией достигнутых ранее договоренностей, накоплении проблемных аспектов. Красносельский подчеркнул, что речь идет о вопросах гуманитарного толка – экономике, предпринимательстве, банковском направлении. И без того сложную ситуацию усугубили события, происходящие по периметру Приднестровья. По его мнению, энергетический кризис негативно сказывается на положении дел и осложняет взаимоотношения участников переговорного процесса.Руководитель отдела Европейской службы внешних связей Дорота Длоухи-Сулига назвала энергокризис новым вызовом, стремление справиться с которым является дополнительной возможностью для конструктивного сотрудничества.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".

https://ria.ru/20221014/pmr-1824058058.html

https://ria.ru/20221025/peregovory-1826607402.html

https://ria.ru/20221025/moldaviya-1826472286.html

молдавия

кишинев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вадим красносельский, збигнев рау, молдавия, кишинев, украина, обсе, мид польши