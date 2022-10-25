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В ПМР отметили значимость участия европейских дипломатов в переговорах - РИА Новости, 25.10.2022
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В ПМР отметили значимость участия европейских дипломатов в переговорах
В ПМР отметили значимость участия европейских дипломатов в переговорах - РИА Новости, 25.10.2022
В ПМР отметили значимость участия европейских дипломатов в переговорах
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече с начальником отдела Европейской службы внешних связей по делам... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:49
2022-10-25T16:49
в мире
вадим красносельский
збигнев рау
молдавия
кишинев
украина
обсе
мид польши
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ТИРАСПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече с начальником отдела Европейской службы внешних связей по делам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Молдавии заявил о значимом участии европейских дипломатов в переговорах по приднестровскому урегулированию, сообщила пресс-служба главы ПМР."Вадим Красносельский подчеркнул, что считает диалог необходимым, а участие в переговорном процессе европейских дипломатов значимым", - говорится в сообщении.Глава ПМР акцентировал внимание на стагнации переговоров, последствиях неисполнения Молдавией достигнутых ранее договоренностей, накоплении проблемных аспектов. Красносельский подчеркнул, что речь идет о вопросах гуманитарного толка – экономике, предпринимательстве, банковском направлении. И без того сложную ситуацию усугубили события, происходящие по периметру Приднестровья. По его мнению, энергетический кризис негативно сказывается на положении дел и осложняет взаимоотношения участников переговорного процесса.Руководитель отдела Европейской службы внешних связей Дорота Длоухи-Сулига назвала энергокризис новым вызовом, стремление справиться с которым является дополнительной возможностью для конструктивного сотрудничества.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".
https://ria.ru/20221014/pmr-1824058058.html
https://ria.ru/20221025/peregovory-1826607402.html
https://ria.ru/20221025/moldaviya-1826472286.html
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в мире, вадим красносельский, збигнев рау, молдавия, кишинев, украина, обсе, мид польши
В мире, Вадим Красносельский, Збигнев Рау, Молдавия, Кишинев, Украина, ОБСЕ, МИД Польши
16:49 25.10.2022
 
В ПМР отметили значимость участия европейских дипломатов в переговорах

Глава ПМР Красносельский считает значимым участие европейских дипломатов в переговорах

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече с начальником отдела Европейской службы внешних связей по делам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Молдавии заявил о значимом участии европейских дипломатов в переговорах по приднестровскому урегулированию, сообщила пресс-служба главы ПМР.
"Вадим Красносельский подчеркнул, что считает диалог необходимым, а участие в переговорном процессе европейских дипломатов значимым", - говорится в сообщении.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 14:56
Приднестровье готовится к возможному отсутствию газа и электричества
Глава ПМР акцентировал внимание на стагнации переговоров, последствиях неисполнения Молдавией достигнутых ранее договоренностей, накоплении проблемных аспектов. Красносельский подчеркнул, что речь идет о вопросах гуманитарного толка – экономике, предпринимательстве, банковском направлении. И без того сложную ситуацию усугубили события, происходящие по периметру Приднестровья. По его мнению, энергетический кризис негативно сказывается на положении дел и осложняет взаимоотношения участников переговорного процесса.
Руководитель отдела Европейской службы внешних связей Дорота Длоухи-Сулига назвала энергокризис новым вызовом, стремление справиться с которым является дополнительной возможностью для конструктивного сотрудничества.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
13:20
В Кремле ответили на призыв Макрона к Папе Римскому о переговорах с Путиным
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".
Участники акции протеста у здания Генпрокуратуры в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
11:34
Премьер Молдавии назвала протесты оппозиции частью "гибридной войны"
 
В миреВадим КрасносельскийЗбигнев РауМолдавияКишиневУкраинаОБСЕМИД Польши
 
 
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