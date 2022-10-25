https://ria.ru/20221025/pereprava-1826768963.html

Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе ограничат

Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе ограничат - РИА Новости, 25.10.2022

Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе ограничат

Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T20:34

2022-10-25T20:34

2022-10-25T23:22

общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

ростовская область

россия

чп на крымском мосту

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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров, сообщили в краевом оперативном штабе.Решение принято на заседании оперштаба, который создали в регионе по указу президента России.Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости."Введенные меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия", - добавляется в сообщении.При этом власти предлагают альтернативный вариант для всего остального грузового транспорта - сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым). Для беспрепятственного провоза грузов минтранспорта Кубани по согласованию с органами исполнительной власти Ростовской области организуют "зеленый коридор".Сухопутный маршрут пролегает через города Мариуполь - Бердянск - Мелитополь и оснащен заправочными станциями. Ориентировочное время в пути от Новоазовска (недалеко от границы Ростовской области) до Крыма составляет около 7 часов, это 387 километров. По данным властей, остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС.Кроме того, для доставки грузов остается железная дорога. Для удобства груз можно переместить с автомобильного транспорта на железнодорожный, добавляют в оперативном штабе.

https://ria.ru/20221024/pereprava-1826233525.html

краснодарский край

ростовская область

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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, ростовская область, россия, чп на крымском мосту