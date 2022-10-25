https://ria.ru/20221025/pereprava-1826768963.html
Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе ограничат
Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе ограничат - РИА Новости, 25.10.2022
Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе ограничат
Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T20:34
2022-10-25T20:34
2022-10-25T23:22
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
ростовская область
россия
чп на крымском мосту
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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров, сообщили в краевом оперативном штабе.Решение принято на заседании оперштаба, который создали в регионе по указу президента России.Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости."Введенные меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия", - добавляется в сообщении.При этом власти предлагают альтернативный вариант для всего остального грузового транспорта - сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым). Для беспрепятственного провоза грузов минтранспорта Кубани по согласованию с органами исполнительной власти Ростовской области организуют "зеленый коридор".Сухопутный маршрут пролегает через города Мариуполь - Бердянск - Мелитополь и оснащен заправочными станциями. Ориентировочное время в пути от Новоазовска (недалеко от границы Ростовской области) до Крыма составляет около 7 часов, это 387 километров. По данным властей, остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС.Кроме того, для доставки грузов остается железная дорога. Для удобства груз можно переместить с автомобильного транспорта на железнодорожный, добавляют в оперативном штабе.
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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, ростовская область, россия, чп на крымском мосту
Общество, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Ростовская область, Россия, ЧП на Крымском мосту
20:34 25.10.2022 (обновлено: 23:22 25.10.2022)
Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе ограничат
Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе с 27 октября ограничат
КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости.
Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров, сообщили
в краевом оперативном штабе.
Решение принято на заседании оперштаба, который создали в регионе по указу президента России
.
"Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Согласно документу, с 00.00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
"Введенные меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия", - добавляется в сообщении.
При этом власти предлагают альтернативный вариант для всего остального грузового транспорта - сухопутный маршрут от Таганрога
(Ростовская область
) до Джанкоя
(Крым). Для беспрепятственного провоза грузов минтранспорта Кубани по согласованию с органами исполнительной власти Ростовской области организуют "зеленый коридор".
Сухопутный маршрут пролегает через города Мариуполь
- Бердянск
- Мелитополь
и оснащен заправочными станциями. Ориентировочное время в пути от Новоазовска
(недалеко от границы Ростовской области) до Крыма составляет около 7 часов, это 387 километров. По данным властей, остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС.
Кроме того, для доставки грузов остается железная дорога. Для удобства груз можно переместить с автомобильного транспорта на железнодорожный, добавляют в оперативном штабе.