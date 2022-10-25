Рейтинг@Mail.ru
Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе ограничат - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/pereprava-1826768963.html
Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе ограничат
Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе ограничат - РИА Новости, 25.10.2022
Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе ограничат
Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T20:34
2022-10-25T23:22
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
ростовская область
россия
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822746678_0:284:960:824_1920x0_80_0_0_507d3dbf1178e392f624c45019e81eaa.jpg
КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров, сообщили в краевом оперативном штабе.Решение принято на заседании оперштаба, который создали в регионе по указу президента России.Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости."Введенные меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия", - добавляется в сообщении.При этом власти предлагают альтернативный вариант для всего остального грузового транспорта - сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым). Для беспрепятственного провоза грузов минтранспорта Кубани по согласованию с органами исполнительной власти Ростовской области организуют "зеленый коридор".Сухопутный маршрут пролегает через города Мариуполь - Бердянск - Мелитополь и оснащен заправочными станциями. Ориентировочное время в пути от Новоазовска (недалеко от границы Ростовской области) до Крыма составляет около 7 часов, это 387 километров. По данным властей, остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС.Кроме того, для доставки грузов остается железная дорога. Для удобства груз можно переместить с автомобильного транспорта на железнодорожный, добавляют в оперативном штабе.
https://ria.ru/20221024/pereprava-1826233525.html
краснодарский край
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822746678_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_87eed159ce3bafd3af3ed6b5b716c351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, ростовская область, россия, чп на крымском мосту
Общество, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Ростовская область, Россия, ЧП на Крымском мосту
20:34 25.10.2022 (обновлено: 23:22 25.10.2022)
 
Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе ограничат

Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе с 27 октября ограничат

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы
Работа Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров, сообщили в краевом оперативном штабе.
Решение принято на заседании оперштаба, который создали в регионе по указу президента России.
"Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Согласно документу, с 00.00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
"Введенные меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия", - добавляется в сообщении.
При этом власти предлагают альтернативный вариант для всего остального грузового транспорта - сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым). Для беспрепятственного провоза грузов минтранспорта Кубани по согласованию с органами исполнительной власти Ростовской области организуют "зеленый коридор".
Сухопутный маршрут пролегает через города Мариуполь - Бердянск - Мелитополь и оснащен заправочными станциями. Ориентировочное время в пути от Новоазовска (недалеко от границы Ростовской области) до Крыма составляет около 7 часов, это 387 километров. По данным властей, остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС.
Кроме того, для доставки грузов остается железная дорога. Для удобства груз можно переместить с автомобильного транспорта на железнодорожный, добавляют в оперативном штабе.
Пассажиры парома Гликофилуса III на Керченской паромной переправе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 12:30
В Минтрансе рассказали о работе Керченской переправы
 
ОбществоКраснодарский крайВениамин КондратьевРостовская областьРоссияЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала