12:11 25.10.2022 (обновлено: 15:35 25.10.2022)
Макрон призвал США сесть за стол переговоров по Украине
Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. Вашингтон должен принимать участие в урегулировании ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в Ватикан.
"Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине", — цитирует французского лидера издание Point.
У папы римского Франциска и американского президента Джо Байдена выстроились доверительные отношения. Понтифик может повлиять на хозяина Белого дома, "чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов", пояснил Макрон.
Президент Франции также попросил Франциска позвонить российскому и американскому лидерам для урегулирования ситуации на Украине.
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Папа римский Франциск накануне принял Макрона в Ватикане. Встреча продолжалась 55 минут.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Макрона, Москва готова разговаривать и с США, и с Ватиканом, и с другими странами, чтобы найти развязки ситуации на Украине. При этом, как обратил внимание представитель Кремля, в заявлении французского лидера ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, законодательно запретившему любые переговоры с Москвой.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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