Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал США сесть за стол переговоров по Украине - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/peregovory-1826500980.html
Макрон призвал США сесть за стол переговоров по Украине
Макрон призвал США сесть за стол переговоров по Украине - РИА Новости, 25.10.2022
Макрон призвал США сесть за стол переговоров по Украине
Вашингтон должен принимать участие в урегулировании ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в Ватикан. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:11
2022-10-25T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
франция
сша
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg
ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. Вашингтон должен принимать участие в урегулировании ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в Ватикан.У папы римского Франциска и американского президента Джо Байдена выстроились доверительные отношения. Понтифик может повлиять на хозяина Белого дома, "чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов", пояснил Макрон.Президент Франции также попросил Франциска позвонить российскому и американскому лидерам для урегулирования ситуации на Украине.Папа римский Франциск накануне принял Макрона в Ватикане. Встреча продолжалась 55 минут.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Макрона, Москва готова разговаривать и с США, и с Ватиканом, и с другими странами, чтобы найти развязки ситуации на Украине. При этом, как обратил внимание представитель Кремля, в заявлении французского лидера ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, законодательно запретившему любые переговоры с Москвой.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html
https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html
франция
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8028093de139bdc30f681e29fe823b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, франция, сша, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Франция, США, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:11 25.10.2022 (обновлено: 15:35 25.10.2022)
 
Макрон призвал США сесть за стол переговоров по Украине

Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Sputnik / Раду Прока
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. Вашингтон должен принимать участие в урегулировании ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в Ватикан.
"Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине", — цитирует французского лидера издание Point.
У папы римского Франциска и американского президента Джо Байдена выстроились доверительные отношения. Понтифик может повлиять на хозяина Белого дома, "чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов", пояснил Макрон.
Президент Франции также попросил Франциска позвонить российскому и американскому лидерам для урегулирования ситуации на Украине.
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 08:00
Европа дозревает до переговоров. Америке это еще предстоит
Папа римский Франциск накануне принял Макрона в Ватикане. Встреча продолжалась 55 минут.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Макрона, Москва готова разговаривать и с США, и с Ватиканом, и с другими странами, чтобы найти развязки ситуации на Украине. При этом, как обратил внимание представитель Кремля, в заявлении французского лидера ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, законодательно запретившему любые переговоры с Москвой.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Украинские новобранцы во время курса боевой подготовки с британскими военными на юге Англии - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 08:00
В ожидании поражения: Западу еще не поздно отказаться от потерянного
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронФранцияСШАУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала