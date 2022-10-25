https://ria.ru/20221025/peregovory-1826500980.html

Макрон призвал США сесть за стол переговоров по Украине

Макрон призвал США сесть за стол переговоров по Украине - РИА Новости, 25.10.2022

Макрон призвал США сесть за стол переговоров по Украине

Вашингтон должен принимать участие в урегулировании ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в Ватикан. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:11

2022-10-25T12:11

2022-10-25T15:35

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

франция

сша

украина

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. Вашингтон должен принимать участие в урегулировании ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в Ватикан.У папы римского Франциска и американского президента Джо Байдена выстроились доверительные отношения. Понтифик может повлиять на хозяина Белого дома, "чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов", пояснил Макрон.Президент Франции также попросил Франциска позвонить российскому и американскому лидерам для урегулирования ситуации на Украине.Папа римский Франциск накануне принял Макрона в Ватикане. Встреча продолжалась 55 минут.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Макрона, Москва готова разговаривать и с США, и с Ватиканом, и с другими странами, чтобы найти развязки ситуации на Украине. При этом, как обратил внимание представитель Кремля, в заявлении французского лидера ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, законодательно запретившему любые переговоры с Москвой.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html

https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html

франция

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, франция, сша, украина, ситуация в днр и лнр