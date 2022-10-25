Пелоси не согласилась с тем, что США направляют неограниченную помощь Киеву
Пелоси: Вашингтон никогда не руководствовался принципом "карт-бланша", помогая Украине
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
© Sputnik / Асатур Есаянц
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в понедельник парировала критику со стороны ряда представителей Республиканской партии касательно выделения финансовой помощи Украине, заявив, что Вашингтон никогда не руководствовался принципом "карт-бланша" в этом вопросе.
"Мы не даем карт-бланш Украине. Мы никогда не давали карт-бланш Украине… Это очень честные отношения во имя демократии и свободы во всем мире", - сказала Пелоси во время пресс-конференции в Загребе. Трансляция мероприятия велась онлайн.
Она также выразила уверенность, Вашингтон не прекратит поддерживать Киев в том случае, если по результатам промежуточных выборов в США большинство мест в Конгрессе получат республиканцы. В этой связи Пелоси напомнила, что поддержка Украины среди американских конгрессменов носит двухпартийный характер.
"Эта поддержка присутствует и в Палате представителей, и в Сенате, а начинается она в Белом доме с нашего президента (Джо Байдена)", - подчеркнула высокопоставленная конгрессвумен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.