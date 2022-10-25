Рейтинг@Mail.ru
Пелоси не согласилась с тем, что США направляют неограниченную помощь Киеву - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/pelosi-1826417106.html
Пелоси не согласилась с тем, что США направляют неограниченную помощь Киеву
Пелоси не согласилась с тем, что США направляют неограниченную помощь Киеву - РИА Новости, 25.10.2022
Пелоси не согласилась с тем, что США направляют неограниченную помощь Киеву
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в понедельник парировала критику со стороны ряда представителей Республиканской партии касательно... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T03:12
2022-10-25T03:12
в мире
нэнси пелоси
джо байден
владимир путин
украина
россия
нато
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817658035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb476806e1c05ad2470e8438a799a03a.jpg
ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в понедельник парировала критику со стороны ряда представителей Республиканской партии касательно выделения финансовой помощи Украине, заявив, что Вашингтон никогда не руководствовался принципом "карт-бланша" в этом вопросе.Она также выразила уверенность, Вашингтон не прекратит поддерживать Киев в том случае, если по результатам промежуточных выборов в США большинство мест в Конгрессе получат республиканцы. В этой связи Пелоси напомнила, что поддержка Украины среди американских конгрессменов носит двухпартийный характер."Эта поддержка присутствует и в Палате представителей, и в Сенате, а начинается она в Белом доме с нашего президента (Джо Байдена)", - подчеркнула высокопоставленная конгрессвумен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220501/pomosch-1786474049.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817658035_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5438908d6da1fb4e7de0d6a9a915c2b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нэнси пелоси, джо байден, владимир путин, украина, россия, нато, конгресс сша
В мире, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Владимир Путин, Украина, Россия, НАТО, Конгресс США
03:12 25.10.2022
 
Пелоси не согласилась с тем, что США направляют неограниченную помощь Киеву

Пелоси: Вашингтон никогда не руководствовался принципом "карт-бланша", помогая Украине

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в понедельник парировала критику со стороны ряда представителей Республиканской партии касательно выделения финансовой помощи Украине, заявив, что Вашингтон никогда не руководствовался принципом "карт-бланша" в этом вопросе.
"Мы не даем карт-бланш Украине. Мы никогда не давали карт-бланш Украине… Это очень честные отношения во имя демократии и свободы во всем мире", - сказала Пелоси во время пресс-конференции в Загребе. Трансляция мероприятия велась онлайн.
Она также выразила уверенность, Вашингтон не прекратит поддерживать Киев в том случае, если по результатам промежуточных выборов в США большинство мест в Конгрессе получат республиканцы. В этой связи Пелоси напомнила, что поддержка Украины среди американских конгрессменов носит двухпартийный характер.
"Эта поддержка присутствует и в Палате представителей, и в Сенате, а начинается она в Белом доме с нашего президента (Джо Байдена)", - подчеркнула высокопоставленная конгрессвумен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 18:03
Пелоси: конгресс изучает запрос Байдена о беспрецедентной помощи Украине
 
В миреНэнси ПелосиДжо БайденВладимир ПутинУкраинаРоссияНАТОКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала