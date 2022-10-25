https://ria.ru/20221025/pelosi-1826417106.html

Пелоси не согласилась с тем, что США направляют неограниченную помощь Киеву

Пелоси не согласилась с тем, что США направляют неограниченную помощь Киеву - РИА Новости, 25.10.2022

Пелоси не согласилась с тем, что США направляют неограниченную помощь Киеву

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в понедельник парировала критику со стороны ряда представителей Республиканской партии касательно... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T03:12

2022-10-25T03:12

2022-10-25T03:12

в мире

нэнси пелоси

джо байден

владимир путин

украина

россия

нато

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в понедельник парировала критику со стороны ряда представителей Республиканской партии касательно выделения финансовой помощи Украине, заявив, что Вашингтон никогда не руководствовался принципом "карт-бланша" в этом вопросе.Она также выразила уверенность, Вашингтон не прекратит поддерживать Киев в том случае, если по результатам промежуточных выборов в США большинство мест в Конгрессе получат республиканцы. В этой связи Пелоси напомнила, что поддержка Украины среди американских конгрессменов носит двухпартийный характер."Эта поддержка присутствует и в Палате представителей, и в Сенате, а начинается она в Белом доме с нашего президента (Джо Байдена)", - подчеркнула высокопоставленная конгрессвумен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220501/pomosch-1786474049.html

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в мире, нэнси пелоси, джо байден, владимир путин, украина, россия, нато, конгресс сша