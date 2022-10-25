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Самарский губернатор вручил паспорта РФ переселенцам из Донбасса

Самарский губернатор вручил паспорта РФ переселенцам из Донбасса - РИА Новости, 25.10.2022

Самарский губернатор вручил паспорта РФ переселенцам из Донбасса

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил российские паспорта вынужденным переселенцам из Донбасса, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T21:23

2022-10-25T21:23

2022-10-25T22:23

дмитрий азаров

донбасс

самарская область

россия

самара

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САМАРА, 25 окт – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил российские паспорта вынужденным переселенцам из Донбасса, сообщила пресс-служба правительства региона.Азаров отметил, что неоднократно бывал на территории Донецкой Народной Республики и в городе-побратиме Снежное, в Луганской Народной Республике, встречался с мирными жителями, российскими военнослужащими, которые встали на защиту их жизней, в том числе с бойцами самарского батальона и второй Гвардейской краснознаменной общевойсковой армии."Мы вместе. Сегодня мы оказываем помощь Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, где сегодня сражаются наши самарские добровольцы, наша вторая Гвардейская армия. Помогаем конкретному городу Снежное, где мы многое вместе с жителями сделали за этот год: привели в порядок социальную, жилищную, инженерную инфраструктуру. Я знаю, как к этому относятся люди, которые там живут. Уверен, что сегодня в целом, наверное, более патриотично настроенных регионов, чем четыре региона, вошедшие в состав России, представить сложно. Народ героический, который не испугался, заявил о своем суверенном праве жить так, как считает нужным, как завещали наши предки. Россия не могла остаться в стороне, Россия своих не бросает", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона подчеркнул, что абсолютное большинство жителей Самарской области сразу включились в работу по оказанию помощи жителям Донбасса. Всего отправили 84 гуманитарных колонны, 1,5 тысячи тонн различного груза. Самарцы оказывали поддержку и тем, кто приехал в регион, покинув свои дома из-за постоянных обстрелов.По данным пресс-службы, вместе с паспортами жителям Донбасса была вручена Конституция Российской Федерации и книга об истории Самарской области."Я очень надеюсь, что вы, сохраняя любовь к своей малой родине, влюбитесь и в нашу Самарскую область, оцените ее красоты, экономический, промышленный, научный потенциал. Мы постараемся создать для этого условия. Но самое главное богатство нашего региона – это люди, которые живут, трудятся, растят хлеб, воспитывают детей и связывают свое будущее с родной землей. Мы постараемся сделать так, чтобы вы здесь почувствовали себя дома", - добавил Азаров.Во время беседы с губернатором жители Донбасса отметили, что теперь у них есть возможность трудоустроиться и получать стабильный заработок, проживая в Самарской области.

https://ria.ru/20221014/danone-1824056391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий азаров, донбасс, самарская область, россия, самара