В Анапе жители новых регионов получили российские паспорта
В Анапе жители новых регионов прошли церемонию принятия российского гражданства
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Жители новых регионов РФ получили российские паспорта в Анапе, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как ранее как рассказали в МВД, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для подачи заявления о выдаче паспорта РФ могут обратиться в любой территориальный орган МВД на территории России в зависимости от своего фактического местонахождения. Перед получением документа нужно будет произнести присягу, а пошлину и вовсе платить не нужно.
"В Анапе жителям новых субъектов России вручили паспорта граждан РФ. Во время принятия гражданства они произнесли слова присяги, подтвердили намерение соблюдать законы страны, уважать ее культуру, историю и традиции", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в ОМВД России по городу Анапа, на мероприятии, о котором идет речь, было вручено 11 паспортов, а всего "подготовлены более 200 комплектов документов для выдачи паспортов".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
В минувшую субботу в администрации Херсонской области заявили, что жители Херсона из-за повышенной опасности обстрелов и терактов должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. Власти региона также подчеркивали, что это касается всех подразделений и министерств гражданской администрации Херсона. В оперативном штабе Кубани сообщали, что свыше 5,5 тысячи жителей Херсонской области уже разместили в санаториях Краснодарского края.