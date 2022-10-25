https://ria.ru/20221025/pasport-1826455568.html

В Анапе жители новых регионов получили российские паспорта

В Анапе жители новых регионов получили российские паспорта - РИА Новости, 25.10.2022

В Анапе жители новых регионов получили российские паспорта

Жители новых регионов РФ получили российские паспорта в Анапе, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:57

2022-10-25T10:57

2022-10-25T10:57

россия

анапа

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Жители новых регионов РФ получили российские паспорта в Анапе, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Как ранее как рассказали в МВД, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для подачи заявления о выдаче паспорта РФ могут обратиться в любой территориальный орган МВД на территории России в зависимости от своего фактического местонахождения. Перед получением документа нужно будет произнести присягу, а пошлину и вовсе платить не нужно."В Анапе жителям новых субъектов России вручили паспорта граждан РФ. Во время принятия гражданства они произнесли слова присяги, подтвердили намерение соблюдать законы страны, уважать ее культуру, историю и традиции", - говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в ОМВД России по городу Анапа, на мероприятии, о котором идет речь, было вручено 11 паспортов, а всего "подготовлены более 200 комплектов документов для выдачи паспортов".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.В минувшую субботу в администрации Херсонской области заявили, что жители Херсона из-за повышенной опасности обстрелов и терактов должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. Власти региона также подчеркивали, что это касается всех подразделений и министерств гражданской администрации Херсона. В оперативном штабе Кубани сообщали, что свыше 5,5 тысячи жителей Херсонской области уже разместили в санаториях Краснодарского края.

https://ria.ru/20221024/finlyandiya-1826168646.html

https://ria.ru/20221024/burundi-1826324302.html

россия

анапа

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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россия, анапа, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область