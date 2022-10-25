Рейтинг@Mail.ru
В Анапе жители новых регионов получили российские паспорта - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/pasport-1826455568.html
В Анапе жители новых регионов получили российские паспорта
В Анапе жители новых регионов получили российские паспорта - РИА Новости, 25.10.2022
В Анапе жители новых регионов получили российские паспорта
Жители новых регионов РФ получили российские паспорта в Анапе, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:57
2022-10-25T10:57
россия
анапа
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_3fc5a7f3ebb60528b44159ed344ab25b.jpg
КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Жители новых регионов РФ получили российские паспорта в Анапе, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Как ранее как рассказали в МВД, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для подачи заявления о выдаче паспорта РФ могут обратиться в любой территориальный орган МВД на территории России в зависимости от своего фактического местонахождения. Перед получением документа нужно будет произнести присягу, а пошлину и вовсе платить не нужно."В Анапе жителям новых субъектов России вручили паспорта граждан РФ. Во время принятия гражданства они произнесли слова присяги, подтвердили намерение соблюдать законы страны, уважать ее культуру, историю и традиции", - говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в ОМВД России по городу Анапа, на мероприятии, о котором идет речь, было вручено 11 паспортов, а всего "подготовлены более 200 комплектов документов для выдачи паспортов".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.В минувшую субботу в администрации Херсонской области заявили, что жители Херсона из-за повышенной опасности обстрелов и терактов должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. Власти региона также подчеркивали, что это касается всех подразделений и министерств гражданской администрации Херсона. В оперативном штабе Кубани сообщали, что свыше 5,5 тысячи жителей Херсонской области уже разместили в санаториях Краснодарского края.
https://ria.ru/20221024/finlyandiya-1826168646.html
https://ria.ru/20221024/burundi-1826324302.html
россия
анапа
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_b419a054c7681386630a0c8d71ee55ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анапа, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Россия, Анапа, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
10:57 25.10.2022
 
В Анапе жители новых регионов получили российские паспорта

В Анапе жители новых регионов прошли церемонию принятия российского гражданства

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Жители новых регионов РФ получили российские паспорта в Анапе, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как ранее как рассказали в МВД, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для подачи заявления о выдаче паспорта РФ могут обратиться в любой территориальный орган МВД на территории России в зависимости от своего фактического местонахождения. Перед получением документа нужно будет произнести присягу, а пошлину и вовсе платить не нужно.
"В Анапе жителям новых субъектов России вручили паспорта граждан РФ. Во время принятия гражданства они произнесли слова присяги, подтвердили намерение соблюдать законы страны, уважать ее культуру, историю и традиции", - говорится в сообщении.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 09:09Шоубиз
Участницу шоу "Голос" в Финляндии отстранили из-за российского паспорта
Как сообщили РИА Новости в ОМВД России по городу Анапа, на мероприятии, о котором идет речь, было вручено 11 паспортов, а всего "подготовлены более 200 комплектов документов для выдачи паспортов".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
В минувшую субботу в администрации Херсонской области заявили, что жители Херсона из-за повышенной опасности обстрелов и терактов должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. Власти региона также подчеркивали, что это касается всех подразделений и министерств гражданской администрации Херсона. В оперативном штабе Кубани сообщали, что свыше 5,5 тысячи жителей Херсонской области уже разместили в санаториях Краснодарского края.
Жозеф Буторе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 16:25
Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Буторе
 
РоссияАнапаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала