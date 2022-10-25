https://ria.ru/20221025/oruzhie-1826780029.html
США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия
США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия - РИА Новости, 25.10.2022
США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия
США не видят признаков того, что Россия собирается применять ядерное оружие, но намерены продолжать мониторинг и держать открытыми каналы для связи, заявил... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:14
2022-10-25T22:14
2022-10-25T22:14
в мире
патрик райдер
россия
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США не видят признаков того, что Россия собирается применять ядерное оружие, но намерены продолжать мониторинг и держать открытыми каналы для связи, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Мы не имеем никаких указаний, что Россия приняла решение использовать такого рода средства, и также не видим необходимости менять готовность наших стратегических сил. Мы продолжим за этим пристально следить... и также продолжим держать каналы коммуникаций открытыми", - сказал он журналистам.
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в мире, патрик райдер, россия, сша, министерство обороны сша
В мире, Патрик Райдер, Россия, США, Министерство обороны США
США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия
Пентагон: США не видят признаков того, что Россия собирается применять ядерное оружие