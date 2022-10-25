https://ria.ru/20221025/oruzhie-1826775964.html

Антонов: Россия не планирует использовать ядерное оружие на Украине

Антонов: Россия не планирует использовать ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 25.10.2022

Антонов: Россия не планирует использовать ядерное оружие на Украине

Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине, никто из руководства страны не заявлял о такой возможности, заявил посол РФ в США... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T21:38

2022-10-25T21:38

2022-10-25T21:56

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине, никто из руководства страны не заявлял о такой возможности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Мы неоднократно говорили о том, что Россия не собиралась и не собирается использовать ядерное оружие на Украине. Нигде и никогда за все время ни один из руководителей нашей страны и военного ведомства не упоминал о возможности прибегнуть к оружию массового уничтожения", - сказал Антонов изданию Newsweek.Он подчеркнул, что Запад не реагирует на предупреждения РФ о готовящейся Украиной провокации с использованием "грязной бомбы"."В маниакальном желании очернить Россию и обелить Украину страны Запада готовы поставить на кон безопасность, благополучие и жизнь собственных граждан", - подчеркнул дипломат.По словам Антонова, у Минобороны РФ есть информация о том, что создание устройства находится на завершающей стадии."Вместо того, чтобы надавить на окончательно потерявших рассудок украинских подопечных, Вашингтон и союзники оказывают им финансовую и военную помощь, становясь, по сути, спонсорами и пособниками ядерного терроризма. В русофобской истерии здесь прибегают к формуле, что против нашей страны любые средства хороши, включая абсолютно безумные и бесчеловечные. Призываем американскую публику задуматься, не слишком ли высока цена для сведения с нами политических счетов", - заключил российский посол.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".Президент РФ Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

https://ria.ru/20221024/oruzhie-1826194549.html

https://ria.ru/20221024/opros-1826343936.html

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россия, украина, сша, в мире, анатолий антонов, игорь кириллов, вооруженные силы рф, нато, евросоюз, катрин колонна