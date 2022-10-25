Папа Франциск выразил озабоченность из-за риска применения ядерного оружия
Папа Римский Франциск выразил озабоченность из-за опасности применения ядерного оружия
Папа Римский Франциск . Архивное фото
РИМ, 25 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил глубокую озабоченность в связи с опасностью применения ядерного оружия в мире.
"Сегодня на самом деле сбывается то, чего мы боялись и о чем никогда не хотели бы услышать: использованием ядерного оружия, которое после Хиросимы и Нагасаки продолжали злонамеренно производить и испытывать, теперь открыто угрожают", - заявил понтифик, выступая во вторник в Риме у стен древнего Колизея в ходе заключительного мероприятия международного форума "Призыв к миру. Диалог религий и культур".
Папа Франциск назвал такое развитие событий "мрачным сценарием, в котором замыслы сильных мира сего не отвечают справедливым чаяниям народов". В этой связи он напомнил о событиях 60-летней давности, связанных с карибским кризисом, и о том, как папа Римский Иоанн XXIII 25 октября 1962 года обратился по радио к международной общественности с призывом предотвратить опасность ядерного конфликта.
"Во время острого международного кризиса в октябре 1962 года, когда казались близки военное столкновение и ядерный взрыв, святой Иоанн XXIII выступил с таким обращением: "Мы умоляем всех правителей не оставаться глухими к этому крику человечества. Пусть делают все, что в их силах, чтобы спасти мир. Таким образом они предотвратят ужасы войны, жестокие последствия которой невозможно предвидеть". Шестьдесят лет спустя эти слова звучат с впечатляющей актуальностью. Я делаю их своими", - подчеркнул понтифик.
Вчера, 08:00Запад благословил Киев на ядерную провокацию
Президент РФ Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.
В утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".