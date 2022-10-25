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Папа Франциск выразил озабоченность из-за риска применения ядерного оружия - РИА Новости, 25.10.2022
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Папа Франциск выразил озабоченность из-за риска применения ядерного оружия
Папа Франциск выразил озабоченность из-за риска применения ядерного оружия - РИА Новости, 25.10.2022
Папа Франциск выразил озабоченность из-за риска применения ядерного оружия
Папа Римский Франциск выразил глубокую озабоченность в связи с опасностью применения ядерного оружия в мире. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T20:00
2022-10-25T20:00
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)
россия
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
евросоюз
нато
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РИМ, 25 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил глубокую озабоченность в связи с опасностью применения ядерного оружия в мире."Сегодня на самом деле сбывается то, чего мы боялись и о чем никогда не хотели бы услышать: использованием ядерного оружия, которое после Хиросимы и Нагасаки продолжали злонамеренно производить и испытывать, теперь открыто угрожают", - заявил понтифик, выступая во вторник в Риме у стен древнего Колизея в ходе заключительного мероприятия международного форума "Призыв к миру. Диалог религий и культур".Папа Франциск назвал такое развитие событий "мрачным сценарием, в котором замыслы сильных мира сего не отвечают справедливым чаяниям народов". В этой связи он напомнил о событиях 60-летней давности, связанных с карибским кризисом, и о том, как папа Римский Иоанн XXIII 25 октября 1962 года обратился по радио к международной общественности с призывом предотвратить опасность ядерного конфликта."Во время острого международного кризиса в октябре 1962 года, когда казались близки военное столкновение и ядерный взрыв, святой Иоанн XXIII выступил с таким обращением: "Мы умоляем всех правителей не оставаться глухими к этому крику человечества. Пусть делают все, что в их силах, чтобы спасти мир. Таким образом они предотвратят ужасы войны, жестокие последствия которой невозможно предвидеть". Шестьдесят лет спустя эти слова звучат с впечатляющей актуальностью. Я делаю их своими", - подчеркнул понтифик.Президент РФ Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20221025/katastrofa-1826486221.html
https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html
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россия
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
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франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), россия, хиросима (префектура), нагасаки (город), евросоюз, нато
Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, Иоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока), Россия, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Евросоюз, НАТО
20:00 25.10.2022
 
Папа Франциск выразил озабоченность из-за риска применения ядерного оружия

Папа Римский Франциск выразил озабоченность из-за опасности применения ядерного оружия

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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РИМ, 25 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил глубокую озабоченность в связи с опасностью применения ядерного оружия в мире.
"Сегодня на самом деле сбывается то, чего мы боялись и о чем никогда не хотели бы услышать: использованием ядерного оружия, которое после Хиросимы и Нагасаки продолжали злонамеренно производить и испытывать, теперь открыто угрожают", - заявил понтифик, выступая во вторник в Риме у стен древнего Колизея в ходе заключительного мероприятия международного форума "Призыв к миру. Диалог религий и культур".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 12:06Религия
Патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы
Папа Франциск назвал такое развитие событий "мрачным сценарием, в котором замыслы сильных мира сего не отвечают справедливым чаяниям народов". В этой связи он напомнил о событиях 60-летней давности, связанных с карибским кризисом, и о том, как папа Римский Иоанн XXIII 25 октября 1962 года обратился по радио к международной общественности с призывом предотвратить опасность ядерного конфликта.
"Во время острого международного кризиса в октябре 1962 года, когда казались близки военное столкновение и ядерный взрыв, святой Иоанн XXIII выступил с таким обращением: "Мы умоляем всех правителей не оставаться глухими к этому крику человечества. Пусть делают все, что в их силах, чтобы спасти мир. Таким образом они предотвратят ужасы войны, жестокие последствия которой невозможно предвидеть". Шестьдесят лет спустя эти слова звучат с впечатляющей актуальностью. Я делаю их своими", - подчеркнул понтифик.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 08:00
Запад благословил Киев на ядерную провокацию
Президент РФ Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.
В утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 00:10Специальная военная операция на Украине
Россия расценит применение Киевом "грязной бомбы" как ядерный террор
 
Франциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ПутинИоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока)РоссияХиросима (префектура)Нагасаки (город)ЕвросоюзНАТО
 
 
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