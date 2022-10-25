https://ria.ru/20221025/oruzhie-1826763123.html

Папа Франциск выразил озабоченность из-за риска применения ядерного оружия

Папа Франциск выразил озабоченность из-за риска применения ядерного оружия - РИА Новости, 25.10.2022

Папа Франциск выразил озабоченность из-за риска применения ядерного оружия

Папа Римский Франциск выразил глубокую озабоченность в связи с опасностью применения ядерного оружия в мире. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T20:00

2022-10-25T20:00

2022-10-25T20:00

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир путин

иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)

россия

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

евросоюз

нато

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РИМ, 25 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил глубокую озабоченность в связи с опасностью применения ядерного оружия в мире."Сегодня на самом деле сбывается то, чего мы боялись и о чем никогда не хотели бы услышать: использованием ядерного оружия, которое после Хиросимы и Нагасаки продолжали злонамеренно производить и испытывать, теперь открыто угрожают", - заявил понтифик, выступая во вторник в Риме у стен древнего Колизея в ходе заключительного мероприятия международного форума "Призыв к миру. Диалог религий и культур".Папа Франциск назвал такое развитие событий "мрачным сценарием, в котором замыслы сильных мира сего не отвечают справедливым чаяниям народов". В этой связи он напомнил о событиях 60-летней давности, связанных с карибским кризисом, и о том, как папа Римский Иоанн XXIII 25 октября 1962 года обратился по радио к международной общественности с призывом предотвратить опасность ядерного конфликта."Во время острого международного кризиса в октябре 1962 года, когда казались близки военное столкновение и ядерный взрыв, святой Иоанн XXIII выступил с таким обращением: "Мы умоляем всех правителей не оставаться глухими к этому крику человечества. Пусть делают все, что в их силах, чтобы спасти мир. Таким образом они предотвратят ужасы войны, жестокие последствия которой невозможно предвидеть". Шестьдесят лет спустя эти слова звучат с впечатляющей актуальностью. Я делаю их своими", - подчеркнул понтифик.Президент РФ Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221025/katastrofa-1826486221.html

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

https://ria.ru/20221025/nebenzya-1826410196.html

россия

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), россия, хиросима (префектура), нагасаки (город), евросоюз, нато