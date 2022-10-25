Президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие Украине
Президент Швейцарии Кассис заявил, что страна не будет поставлять оружие Украине
Президент Швейцарии Игнацио Кассис . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 окт – РИА Новости. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис еще раз подтвердил, что его страна не будет поставлять оружие Украине из-за своего нейтралитета, даже если Швейцария поддерживает Киев, заявил он во вторник.
"Швейцария остается надежным партнером. Мы концентрируем наши усилия на тех областях, где наша добавленная стоимость наиболее важна и где наш опыт наиболее полезен. Как нейтральная страна, мы не поставляем оружие", - сказал он на международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине.
Кассис добавил, что Швейцария признает территориальную целостность и национальный суверенитет Украины, и призвал к диалогу между заинтересованными сторонами, чтобы помочь в восстановлении страны на основе "плана Маршалла".
В июле этого года в швейцарском городе Лугано состоялась международная конференция, посвященная восстановлению Украины. Владимир Зеленский тогда предложил начать работы по восстановлению до завершения боевых действий. По оценке выступившего на конференции украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, главным источником его финансирования Киев видит конфискованные российские активы. На втором месте - гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.