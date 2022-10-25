https://ria.ru/20221025/opros-1826772294.html
Опрос: большинство британцев не сочувствуют экс-премьеру Британии Трасс
Опрос: большинство британцев не сочувствуют экс-премьеру Британии Трасс - РИА Новости, 25.10.2022
Опрос: большинство британцев не сочувствуют экс-премьеру Британии Трасс
Больше половины британцев (53%) совершенно не испытывают сочувствие к экс-премьеру Великобритании Лиз Трасс, свидетельствуют данные опроса, проведённого... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T21:03
2022-10-25T21:03
2022-10-25T21:03
отставка трасс с поста премьера британии
великобритания
риши сунак
лиз трасс
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Больше половины британцев (53%) совершенно не испытывают сочувствие к экс-премьеру Великобритании Лиз Трасс, свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией YouGov.Согласно данным опроса, только 4% британцев заявили, что сильно сочувствуют ушедшей с поста Трасс, 13% - немного жаль её, 23% респондентов "не особо" сочувствуют ей и 53% не испытывают к ней никакого сочувствия.Опрос проводился 25 октября среди 3027 взрослых британцев, статистическая погрешность не указана.Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Во вторник король Британии Карл III принял отставку Трасс и утвердил Риши Сунака в должность нового лидера страны.
https://ria.ru/20221023/trass-1826056867.html
https://ria.ru/20221025/sunak-1826605847.html
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отставка трасс с поста премьера британии, великобритания, риши сунак, лиз трасс, в мире
Отставка Трасс с поста премьера Британии, Великобритания, Риши Сунак, Лиз Трасс, В мире
Опрос: большинство британцев не сочувствуют экс-премьеру Британии Трасс
Опрос YouGov: большинство британцев совершенно не сочувствуют экс-премьеру Британии Трасс