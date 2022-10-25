https://ria.ru/20221025/obuchenie-1826697113.html

"Синергия" в 2023 году планирует начать очное обучение студентов ЛНР и ДНР

"Синергия" в 2023 году планирует начать очное обучение студентов ЛНР и ДНР - РИА Новости, 25.10.2022

"Синергия" в 2023 году планирует начать очное обучение студентов ЛНР и ДНР

"Синергия" открыла свои представительства в ДНР и ЛНР и планирует, что к 2023 году они получат статус филиалов и смогут обучать студентов в очном формате,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:55

2022-10-25T16:55

2022-10-25T16:55

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

синергия

образование - общество

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Синергия" открыла свои представительства в ДНР и ЛНР и планирует, что к 2023 году они получат статус филиалов и смогут обучать студентов в очном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Двадцать четвертого и двадцать пятого октября в Луганске и Донецке открылись офисы региональных представительств университета "Синергия". Вуз предлагает дистанционное обучение по более чем 500 программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования. Университет планирует ежегодно набирать около 1000 абитуриентов. Ожидается, что в 2023 году представительства "Синергии" получат статус филиалов и смогут обучать студентов не только в онлайн-формате, но и очно", - говорится в сообщении.Отмечается, что представительства университета "Синергия" в Донецке и Луганске уже провели приёмную кампанию на 2022 – 2023 учебный год - в вуз зачислили свыше 200 выпускников школ и колледжей региона."Система высшего образования на территориях ДНР и ЛНР остановилась в своём развитии из-за пренебрежительного отношения со стороны киевских властей. Сегодня перед российским государством и научно-образовательным сообществом стоит социально важная задача по восстановлению образовательной инфраструктуры региона. Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы выпускники донецких и луганских школ смогли получить полноценное высшее образование, стать высококлассными специалистами и выйти на российский рынок труда. Развитие кадрового потенциала страны – это обязательное условие для укрепления социальной справедливости и обеспечения экономического роста государства", – сказал ректор университета "Синергия" Артём Васильев, его слова приводятся в сообщении.В вузе добавили, что абитуриентам предложили образовательные программы, которые отвечают текущим потребностям экономики региона на фоне восстановления мирной жизни после вхождения в состав России, в число наиболее популярных направлений среди молодёжи вошли экономика, юриспруденция, медицина, информационные технологии, психология и история.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221019/studenty-1825198391.html

https://ria.ru/20220604/donbass-1793170838.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, синергия, образование - общество, общество