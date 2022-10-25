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"Синергия" в 2023 году планирует начать очное обучение студентов ЛНР и ДНР - РИА Новости, 25.10.2022
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"Синергия" в 2023 году планирует начать очное обучение студентов ЛНР и ДНР
"Синергия" в 2023 году планирует начать очное обучение студентов ЛНР и ДНР - РИА Новости, 25.10.2022
"Синергия" в 2023 году планирует начать очное обучение студентов ЛНР и ДНР
"Синергия" открыла свои представительства в ДНР и ЛНР и планирует, что к 2023 году они получат статус филиалов и смогут обучать студентов в очном формате,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:55
2022-10-25T16:55
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
синергия
образование - общество
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Синергия" открыла свои представительства в ДНР и ЛНР и планирует, что к 2023 году они получат статус филиалов и смогут обучать студентов в очном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Двадцать четвертого и двадцать пятого октября в Луганске и Донецке открылись офисы региональных представительств университета "Синергия". Вуз предлагает дистанционное обучение по более чем 500 программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования. Университет планирует ежегодно набирать около 1000 абитуриентов. Ожидается, что в 2023 году представительства "Синергии" получат статус филиалов и смогут обучать студентов не только в онлайн-формате, но и очно", - говорится в сообщении.Отмечается, что представительства университета "Синергия" в Донецке и Луганске уже провели приёмную кампанию на 2022 – 2023 учебный год - в вуз зачислили свыше 200 выпускников школ и колледжей региона."Система высшего образования на территориях ДНР и ЛНР остановилась в своём развитии из-за пренебрежительного отношения со стороны киевских властей. Сегодня перед российским государством и научно-образовательным сообществом стоит социально важная задача по восстановлению образовательной инфраструктуры региона. Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы выпускники донецких и луганских школ смогли получить полноценное высшее образование, стать высококлассными специалистами и выйти на российский рынок труда. Развитие кадрового потенциала страны – это обязательное условие для укрепления социальной справедливости и обеспечения экономического роста государства", – сказал ректор университета "Синергия" Артём Васильев, его слова приводятся в сообщении.В вузе добавили, что абитуриентам предложили образовательные программы, которые отвечают текущим потребностям экономики региона на фоне восстановления мирной жизни после вхождения в состав России, в число наиболее популярных направлений среди молодёжи вошли экономика, юриспруденция, медицина, информационные технологии, психология и история.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221019/studenty-1825198391.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, синергия, образование - общество, общество
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Синергия, Образование - Общество, Общество
16:55 25.10.2022
 
"Синергия" в 2023 году планирует начать очное обучение студентов ЛНР и ДНР

В "Синергии" сообщили о планах начать очное обучение студентов из ДНР и ЛНР в 2023 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСтенд университета Синергия
Стенд университета Синергия - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стенд университета Синергия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Синергия" открыла свои представительства в ДНР и ЛНР и планирует, что к 2023 году они получат статус филиалов и смогут обучать студентов в очном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Двадцать четвертого и двадцать пятого октября в Луганске и Донецке открылись офисы региональных представительств университета "Синергия". Вуз предлагает дистанционное обучение по более чем 500 программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования. Университет планирует ежегодно набирать около 1000 абитуриентов. Ожидается, что в 2023 году представительства "Синергии" получат статус филиалов и смогут обучать студентов не только в онлайн-формате, но и очно", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что представительства университета "Синергия" в Донецке и Луганске уже провели приёмную кампанию на 2022 – 2023 учебный год - в вуз зачислили свыше 200 выпускников школ и колледжей региона.
"Система высшего образования на территориях ДНР и ЛНР остановилась в своём развитии из-за пренебрежительного отношения со стороны киевских властей. Сегодня перед российским государством и научно-образовательным сообществом стоит социально важная задача по восстановлению образовательной инфраструктуры региона. Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы выпускники донецких и луганских школ смогли получить полноценное высшее образование, стать высококлассными специалистами и выйти на российский рынок труда. Развитие кадрового потенциала страны – это обязательное условие для укрепления социальной справедливости и обеспечения экономического роста государства", – сказал ректор университета "Синергия" Артём Васильев, его слова приводятся в сообщении.
В вузе добавили, что абитуриентам предложили образовательные программы, которые отвечают текущим потребностям экономики региона на фоне восстановления мирной жизни после вхождения в состав России, в число наиболее популярных направлений среди молодёжи вошли экономика, юриспруденция, медицина, информационные технологии, психология и история.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Книги - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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Центр сбора учебников передал студентам из Донбасса около трех тысяч книг
 
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