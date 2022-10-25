https://ria.ru/20221025/obstrely-1826573717.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку

Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку

Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:23

2022-10-25T12:23

2022-10-25T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)по направлениям: 11.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.43 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика