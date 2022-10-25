https://ria.ru/20221025/obstrel-1826731770.html

ВСУ обстреляли Макеевку, Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Макеевку, Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами - РИА Новости, 25.10.2022

ВСУ обстреляли Макеевку, Донецк и Пантелеймоновку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку, Киевский район Донецка и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:08

2022-10-25T18:08

2022-10-25T18:08

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

нато

россия

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Киевский район Донецка и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ранее во вторник сообщал о ранении двух мирных жителей при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221025/bespilotniki-1826730804.html

https://ria.ru/20221025/melitopol-1826721767.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

россия

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия