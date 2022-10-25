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Местные жители сообщают об ударах в районе бизнес-центра "Донецк-Сити"
Местные жители сообщают об ударах в районе бизнес-центра "Донецк-Сити" - РИА Новости, 25.10.2022
Местные жители сообщают об ударах в районе бизнес-центра "Донецк-Сити"
Местные жители сообщают во вторник днем о "прилетах" в районе бизнес-центра "Донецк-Сити", заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:47
2022-10-25T16:47
2022-10-25T16:47
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Местные жители сообщают во вторник днем о "прилетах" в районе бизнес-центра "Донецк-Сити", заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин."По сообщению местных жителей, зафиксированы "прилеты" в районе бизнес-центра "Донецк-Сити". Информация уточняется", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Обстрелы города продолжаются. По словам мэра, в 16.11 мск украинские войска обстреляли Киевский и Буденовский районы Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
Местные жители сообщают об ударах в районе бизнес-центра "Донецк-Сити"
Мэр Донецка Кулемзин: жители сообщают об ударах в районе бизнес-центра "Донецк-Сити"