https://ria.ru/20221025/obstrel-1826693738.html

Местные жители сообщают об ударах в районе бизнес-центра "Донецк-Сити"

Местные жители сообщают об ударах в районе бизнес-центра "Донецк-Сити" - РИА Новости, 25.10.2022

Местные жители сообщают об ударах в районе бизнес-центра "Донецк-Сити"

Местные жители сообщают во вторник днем о "прилетах" в районе бизнес-центра "Донецк-Сити", заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:47

2022-10-25T16:47

2022-10-25T16:47

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Местные жители сообщают во вторник днем о "прилетах" в районе бизнес-центра "Донецк-Сити", заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин."По сообщению местных жителей, зафиксированы "прилеты" в районе бизнес-центра "Донецк-Сити". Информация уточняется", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Обстрелы города продолжаются. По словам мэра, в 16.11 мск украинские войска обстреляли Киевский и Буденовский районы Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221022/elektropodstantsiya-1825981159.html

донецк

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк