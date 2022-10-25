https://ria.ru/20221025/obnovlenie-1826706858.html
Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики
Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики - РИА Новости, 25.10.2022
Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики
Необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения специальной военной операции, заявил президент России РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:18
2022-10-25T17:18
2022-10-25T17:31
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин."Коллеги много раз и по разным поводам - и в связи с известными ограничениями в сфере экономики, и в связи с проведением специальной военной операции - говорили о необходимости обновления процедур, нормативной базы, принятия решения по самым разным направлениям нашей деятельности", - сказал он на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей военных.Путин уточнил, что это касается и экономики в целом, и отдельных отраслей производства, вооруженных сил, обеспечения специальной военной операции всем необходимым.
https://ria.ru/20221025/mobilizatsiya-1826426219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
17:18 25.10.2022 (обновлено: 17:31 25.10.2022)
Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики
Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики и спецоперации
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
"Коллеги много раз и по разным поводам - и в связи с известными ограничениями в сфере экономики, и в связи с проведением специальной военной операции - говорили о необходимости обновления процедур, нормативной базы, принятия решения по самым разным направлениям нашей деятельности", - сказал он на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей военных.
Путин уточнил, что это касается и экономики в целом, и отдельных отраслей производства, вооруженных сил, обеспечения специальной военной операции всем необходимым.