https://ria.ru/20221025/obnovlenie-1826706858.html

Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики

Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики - РИА Новости, 25.10.2022

Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики

Необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения специальной военной операции, заявил президент России РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:18

2022-10-25T17:18

2022-10-25T17:31

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин."Коллеги много раз и по разным поводам - и в связи с известными ограничениями в сфере экономики, и в связи с проведением специальной военной операции - говорили о необходимости обновления процедур, нормативной базы, принятия решения по самым разным направлениям нашей деятельности", - сказал он на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей военных.Путин уточнил, что это касается и экономики в целом, и отдельных отраслей производства, вооруженных сил, обеспечения специальной военной операции всем необходимым.

https://ria.ru/20221025/mobilizatsiya-1826426219.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, россия