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Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики - РИА Новости, 25.10.2022
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Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики
Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики - РИА Новости, 25.10.2022
Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики
Необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения специальной военной операции, заявил президент России РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:18
2022-10-25T17:31
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин."Коллеги много раз и по разным поводам - и в связи с известными ограничениями в сфере экономики, и в связи с проведением специальной военной операции - говорили о необходимости обновления процедур, нормативной базы, принятия решения по самым разным направлениям нашей деятельности", - сказал он на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей военных.Путин уточнил, что это касается и экономики в целом, и отдельных отраслей производства, вооруженных сил, обеспечения специальной военной операции всем необходимым.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
17:18 25.10.2022 (обновлено: 17:31 25.10.2022)
 
Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики

Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики и спецоперации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
"Коллеги много раз и по разным поводам - и в связи с известными ограничениями в сфере экономики, и в связи с проведением специальной военной операции - говорили о необходимости обновления процедур, нормативной базы, принятия решения по самым разным направлениям нашей деятельности", - сказал он на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей военных.
Путин уточнил, что это касается и экономики в целом, и отдельных отраслей производства, вооруженных сил, обеспечения специальной военной операции всем необходимым.
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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