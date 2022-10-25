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Госдеп посетовал на низкий темп переговоров с Россией по обмену осужденными
Госдеп посетовал на низкий темп переговоров с Россией по обмену осужденными - РИА Новости, 25.10.2022
Госдеп посетовал на низкий темп переговоров с Россией по обмену осужденными
Переговоры США и России по обмену осужденными движутся не так быстро, как хотели бы в Вашингтоне, заявил официальный представитель госдепартамента Нэд Прайс. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:53
2022-10-25T16:53
2022-10-25T17:06
государственный департамент сша
сша
россия
в мире
бриттни грайнер
пол уилан
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Переговоры США и России по обмену осужденными движутся не так быстро, как хотели бы в Вашингтоне, заявил официальный представитель госдепартамента Нэд Прайс."Тот факт, что Пол Уилан и Бриттни Грайнер все еще находятся за решеткой в России, указывает на то, что этот процесс не движется так быстро, как мы хотели бы и нам было бы нужно", - сказал Прайс в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что США "не будут удовлетворены", пока Уилан и Грайнер не вернутся домой.Ранее во вторник советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США продолжают контакты с Россией об освобождении баскетболистки Бриттни Грайнер и готовы к "трудным решениям", чтобы этого добиться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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государственный департамент сша, сша, россия, в мире, бриттни грайнер, пол уилан
Государственный департамент США, США, Россия, В мире, Бриттни Грайнер, Пол Уилан
16:53 25.10.2022 (обновлено: 17:06 25.10.2022)
Госдеп посетовал на низкий темп переговоров с Россией по обмену осужденными
Госдеп: переговоры с Россией по обмену осужденными идут не так быстро, как хотелось бы