https://ria.ru/20221025/obmen-1826696608.html

Госдеп посетовал на низкий темп переговоров с Россией по обмену осужденными

Госдеп посетовал на низкий темп переговоров с Россией по обмену осужденными - РИА Новости, 25.10.2022

Госдеп посетовал на низкий темп переговоров с Россией по обмену осужденными

Переговоры США и России по обмену осужденными движутся не так быстро, как хотели бы в Вашингтоне, заявил официальный представитель госдепартамента Нэд Прайс. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:53

2022-10-25T16:53

2022-10-25T17:06

государственный департамент сша

сша

россия

в мире

бриттни грайнер

пол уилан

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Переговоры США и России по обмену осужденными движутся не так быстро, как хотели бы в Вашингтоне, заявил официальный представитель госдепартамента Нэд Прайс."Тот факт, что Пол Уилан и Бриттни Грайнер все еще находятся за решеткой в России, указывает на то, что этот процесс не движется так быстро, как мы хотели бы и нам было бы нужно", - сказал Прайс в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что США "не будут удовлетворены", пока Уилан и Грайнер не вернутся домой.Ранее во вторник советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США продолжают контакты с Россией об освобождении баскетболистки Бриттни Грайнер и готовы к "трудным решениям", чтобы этого добиться.

https://ria.ru/20221013/but-1823557822.html

сша

россия

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Кирилл Волков

государственный департамент сша, сша, россия, в мире, бриттни грайнер, пол уилан