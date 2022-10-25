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Новикомбанку исполняется 29 лет - РИА Новости, 25.10.2022
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Новикомбанку исполняется 29 лет
Новикомбанку исполняется 29 лет - РИА Новости, 25.10.2022
Новикомбанку исполняется 29 лет
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, отмечает сегодня день рождения – 29 лет. Все эти годы банк успешно выполняет важные задачи по поддержке ключевых РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:28
2022-10-25T15:32
пресс-релизы
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МОСКВА, 25 окт – Пресс-служба АО АКБ "НОВИКОМБАНК". Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, отмечает сегодня день рождения – 29 лет. Все эти годы банк успешно выполняет важные задачи по поддержке ключевых проектов отечественной промышленности. Приоритетные направления финансирования для банка – авиастроение, судостроение, электроника и цифровые технологии, автопром и другие.Банк сохраняет высокие темпы кредитования важнейших отраслей промышленности. Благодаря финансированию Новикомбанка предприятия эффективно выполняют задачи по импортозамещению и наращиванию объемов продукции для достижения технологического суверенитета."В жизни банка были разные периоды, но мы всегда справлялись со всеми задачами и уверенно смотрели в будущее. Надеемся, что и этот год, несмотря на все вызовы, не станет исключением. Мы в это искренне верим и делаем для этого все возможное, а порой и невозможное. Ведь наши клиенты – это ключевые предприятия промышленности, которые сейчас работают в непрерывном режиме. И наш долг – оказывать им всю необходимую финансовую поддержку в текущих условиях!" - рассказала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.На крупных отраслевых мероприятиях 2022 года Новикомбанк заключил соглашения о финансировании промышленных предприятий на сумму более 250 миллиардов рублей. Среди ключевых проектов Новикомбанка – производство отечественной высокотехнологичной продукции, в том числе, создание и производство крыла самолета МС-21 из композитных материалов, авиадвигателя нового поколения ПД-14, турбины большой мощности для электростанций, сельскохозяйственных тракторов, тепловизоров и медицинского оборудования.При заключении новых контрактов банк использует все доступные сегодня инструменты господдержки, совмещая их с банковскими продуктами и возможностями рынка капитала."Это непростая работа, но, благодаря накопленному опыту и экспертизе, мы помогаем предприятиям существенно снижать стоимость кредитов. А это – серьезное подспорье для успешного выполнения поставленных перед промышленностью задач", - отмечает Елена Георгиева.Новикомбанк также содействует реализации социальной политики Госкорпорации за счет разработки социально направленных продуктов для сотрудников предприятий. Флагманский продукт банка – социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех, которая, помимо основных функций, предоставляет доступ к льготным программам кредитования, выгодным условиям по вкладам, бесплатные переводы, кешбэки и другие услуги. Сегодня, спустя четыре года после запуска продукта, картой пользуются почти полмиллиона человек, и её популярность только растет.Также в этом году Госкорпорация Ростех и Новикомбанк разработали новую мотивационную программу "Развитие" для сотрудников предприятий Госкорпорации. Ее уникальность заключается в том, что предприятие получает дополнительный инструмент укрепления кадрового состава, а его сотрудники - специальные банковские преференции для решения своих жизненных задач. Это могут быть лауреаты различных премий, сотрудники, отмеченные наградами, высокопрофессиональные специалисты до 35 лет и другие группы работников, приоритетные для конкретного предприятия. К программе "Развитие" уже подключились более 70 предприятий Ростеха.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы
14:28 25.10.2022 (обновлено: 15:32 25.10.2022)

Новикомбанку исполняется 29 лет

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
Новикомбанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – Пресс-служба АО АКБ "НОВИКОМБАНК". Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, отмечает сегодня день рождения – 29 лет. Все эти годы банк успешно выполняет важные задачи по поддержке ключевых проектов отечественной промышленности. Приоритетные направления финансирования для банка – авиастроение, судостроение, электроника и цифровые технологии, автопром и другие.
Банк сохраняет высокие темпы кредитования важнейших отраслей промышленности. Благодаря финансированию Новикомбанка предприятия эффективно выполняют задачи по импортозамещению и наращиванию объемов продукции для достижения технологического суверенитета.
"В жизни банка были разные периоды, но мы всегда справлялись со всеми задачами и уверенно смотрели в будущее. Надеемся, что и этот год, несмотря на все вызовы, не станет исключением. Мы в это искренне верим и делаем для этого все возможное, а порой и невозможное. Ведь наши клиенты – это ключевые предприятия промышленности, которые сейчас работают в непрерывном режиме. И наш долг – оказывать им всю необходимую финансовую поддержку в текущих условиях!" - рассказала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
На крупных отраслевых мероприятиях 2022 года Новикомбанк заключил соглашения о финансировании промышленных предприятий на сумму более 250 миллиардов рублей. Среди ключевых проектов Новикомбанка – производство отечественной высокотехнологичной продукции, в том числе, создание и производство крыла самолета МС-21 из композитных материалов, авиадвигателя нового поколения ПД-14, турбины большой мощности для электростанций, сельскохозяйственных тракторов, тепловизоров и медицинского оборудования.
При заключении новых контрактов банк использует все доступные сегодня инструменты господдержки, совмещая их с банковскими продуктами и возможностями рынка капитала.
"Это непростая работа, но, благодаря накопленному опыту и экспертизе, мы помогаем предприятиям существенно снижать стоимость кредитов. А это – серьезное подспорье для успешного выполнения поставленных перед промышленностью задач", - отмечает Елена Георгиева.
Новикомбанк также содействует реализации социальной политики Госкорпорации за счет разработки социально направленных продуктов для сотрудников предприятий. Флагманский продукт банка – социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех, которая, помимо основных функций, предоставляет доступ к льготным программам кредитования, выгодным условиям по вкладам, бесплатные переводы, кешбэки и другие услуги. Сегодня, спустя четыре года после запуска продукта, картой пользуются почти полмиллиона человек, и её популярность только растет.
Также в этом году Госкорпорация Ростех и Новикомбанк разработали новую мотивационную программу "Развитие" для сотрудников предприятий Госкорпорации. Ее уникальность заключается в том, что предприятие получает дополнительный инструмент укрепления кадрового состава, а его сотрудники - специальные банковские преференции для решения своих жизненных задач. Это могут быть лауреаты различных премий, сотрудники, отмеченные наградами, высокопрофессиональные специалисты до 35 лет и другие группы работников, приоритетные для конкретного предприятия. К программе "Развитие" уже подключились более 70 предприятий Ростеха.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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