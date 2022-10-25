https://ria.ru/20221025/nebenzya-1826410566.html

Небензя: Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине

Небензя: Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 25.10.2022

Небензя: Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине

Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине, следует из письма постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации на фоне... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T00:21

2022-10-25T00:21

2022-10-25T00:21

специальная военная операция на украине

василий небензя

сергей шойгу

россия

украина

генеральная ассамблея оон

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ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине, следует из письма постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации на фоне подготовки Киевом провокации с "грязной бомбой".Он попросил также распространить письмо в качестве официального документа в Совбезе и Генассамблее ООН.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".

https://ria.ru/20221024/sovbez-1826408467.html

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украина

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василий небензя, сергей шойгу, россия, украина, генеральная ассамблея оон