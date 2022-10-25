Небензя: Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине
Постпред Небензя: Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в медиабанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине, следует из письма постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации на фоне подготовки Киевом провокации с "грязной бомбой".
"На фоне антироссийской пропагандисткой кампании, которую ведут западные страны, мы хотели бы подчеркнуть, что РФ не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие на Украине. О возможности применения такого оружия не говорило ни руководство нашей страны, ни министерство обороны", - говорится в письме Небензи, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Он попросил также распространить письмо в качестве официального документа в Совбезе и Генассамблее ООН.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".