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Небензя: Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/nebenzya-1826410566.html
Небензя: Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине
Небензя: Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 25.10.2022
Небензя: Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине
Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине, следует из письма постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации на фоне... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T00:21
2022-10-25T00:21
специальная военная операция на украине
василий небензя
сергей шойгу
россия
украина
генеральная ассамблея оон
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ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине, следует из письма постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации на фоне подготовки Киевом провокации с "грязной бомбой".Он попросил также распространить письмо в качестве официального документа в Совбезе и Генассамблее ООН.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".
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василий небензя, сергей шойгу, россия, украина, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, Василий Небензя, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Генеральная Ассамблея ООН
00:21 25.10.2022
 
Небензя: Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине

Постпред Небензя: Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в медиабанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине, следует из письма постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации на фоне подготовки Киевом провокации с "грязной бомбой".
"На фоне антироссийской пропагандисткой кампании, которую ведут западные страны, мы хотели бы подчеркнуть, что РФ не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие на Украине. О возможности применения такого оружия не говорило ни руководство нашей страны, ни министерство обороны", - говорится в письме Небензи, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Он попросил также распространить письмо в качестве официального документа в Совбезе и Генассамблее ООН.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Россия запросила обсуждение в Совбезе ООН подготовки Киевом "грязной бомбы"
 
Специальная военная операция на УкраинеВасилий НебензяСергей ШойгуРоссияУкраинаГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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