Рейтинг@Mail.ru
Российский военный рассказал, для чего Киеву нужны наемники - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/naemniki-1826593945.html
Российский военный рассказал, для чего Киеву нужны наемники
Российский военный рассказал, для чего Киеву нужны наемники - РИА Новости, 25.10.2022
Российский военный рассказал, для чего Киеву нужны наемники
Военнослужащим Киева тяжело работать на западных образцах вооружения, поэтому в украинской армии для этих целей используют иностранных наемников, рассказал... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:45
2022-10-25T12:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
нато
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812075406_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_23687a4548e3a41268b5fcf72272e2f4.jpg
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Военнослужащим Киева тяжело работать на западных образцах вооружения, поэтому в украинской армии для этих целей используют иностранных наемников, рассказал журналистам боец бригады с позывным "Межа", участвующий в спецоперации в Донбассе в расчете самоходной артустановки 2С3 "Акация".Ранее попавший в плен к военным ЛНР разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал журналистам, что не менее 100 боевиков так называемого "Иностранного легиона", в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши выполняли боевые задачи в Харьковской области. Бережного взяли в плен на сватовском направлении."Противник ведет контрбатарейную борьбу, ищет нас. И HIMARS (американские РСЗО) используют, и 155 миллиметров калибр [ствольную артиллерию], и отечественного производства 120-й калибр и 152-ой, но уже пореже. Видимо, мало осталось у них отечественного калибра, все больше НАТО", - рассказал боец.По его мнению, на западном вооружении работают иностранные наемники или инструкторы. "Учитывая то, что работают достаточно профессионально, тяжело нашим братьям-славянам работать на натовских изделиях, скорее всего, иностранные наемники, как минимум советники...", - сказал военнослужащий ВС РФ.Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20221024/naemniki-1826336122.html
https://ria.ru/20221017/sk-1824632306.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812075406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e5c2eda299effa4c7edc875521f84ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:45 25.10.2022
 
Российский военный рассказал, для чего Киеву нужны наемники

Российский военный: Киев использует наемников, поскольку не умеет работать с оружием НАТО

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Военнослужащим Киева тяжело работать на западных образцах вооружения, поэтому в украинской армии для этих целей используют иностранных наемников, рассказал журналистам боец бригады с позывным "Межа", участвующий в спецоперации в Донбассе в расчете самоходной артустановки 2С3 "Акация".
Ранее попавший в плен к военным ЛНР разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал журналистам, что не менее 100 боевиков так называемого "Иностранного легиона", в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши выполняли боевые задачи в Харьковской области. Бережного взяли в плен на сватовском направлении.
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 16:57Специальная военная операция на Украине
В Николаеве сообщили о массовом приезде в город иностранных наемников
"Противник ведет контрбатарейную борьбу, ищет нас. И HIMARS (американские РСЗО) используют, и 155 миллиметров калибр [ствольную артиллерию], и отечественного производства 120-й калибр и 152-ой, но уже пореже. Видимо, мало осталось у них отечественного калибра, все больше НАТО", - рассказал боец.
По его мнению, на западном вооружении работают иностранные наемники или инструкторы. "Учитывая то, что работают достаточно профессионально, тяжело нашим братьям-славянам работать на натовских изделиях, скорее всего, иностранные наемники, как минимум советники...", - сказал военнослужащий ВС РФ.
Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Сотрудник Следственного комитета России в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:50Специальная военная операция на Украине
СК России расследует участие французских наемников в боях на стороне ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаНАТОВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала