https://ria.ru/20221025/naemniki-1826593945.html

Российский военный рассказал, для чего Киеву нужны наемники

Российский военный рассказал, для чего Киеву нужны наемники - РИА Новости, 25.10.2022

Российский военный рассказал, для чего Киеву нужны наемники

Военнослужащим Киева тяжело работать на западных образцах вооружения, поэтому в украинской армии для этих целей используют иностранных наемников, рассказал... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:45

2022-10-25T12:45

2022-10-25T12:45

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Военнослужащим Киева тяжело работать на западных образцах вооружения, поэтому в украинской армии для этих целей используют иностранных наемников, рассказал журналистам боец бригады с позывным "Межа", участвующий в спецоперации в Донбассе в расчете самоходной артустановки 2С3 "Акация".Ранее попавший в плен к военным ЛНР разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал журналистам, что не менее 100 боевиков так называемого "Иностранного легиона", в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши выполняли боевые задачи в Харьковской области. Бережного взяли в плен на сватовском направлении."Противник ведет контрбатарейную борьбу, ищет нас. И HIMARS (американские РСЗО) используют, и 155 миллиметров калибр [ствольную артиллерию], и отечественного производства 120-й калибр и 152-ой, но уже пореже. Видимо, мало осталось у них отечественного калибра, все больше НАТО", - рассказал боец.По его мнению, на западном вооружении работают иностранные наемники или инструкторы. "Учитывая то, что работают достаточно профессионально, тяжело нашим братьям-славянам работать на натовских изделиях, скорее всего, иностранные наемники, как минимум советники...", - сказал военнослужащий ВС РФ.Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20221024/naemniki-1826336122.html

https://ria.ru/20221017/sk-1824632306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр