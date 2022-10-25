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Корпорация МСП поддержала производителя эко-напитков из Мурома - РИА Новости, 25.10.2022
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Корпорация МСП поддержала производителя эко-напитков из Мурома
Корпорация МСП поддержала производителя эко-напитков из Мурома - РИА Новости, 25.10.2022
Корпорация МСП поддержала производителя эко-напитков из Мурома
Корпорация МСП предоставила поручительство по кредиту на инвестиционные цели муромскому производителю импортозамещающих эко-напитков, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:00
2022-10-25T10:00
корпорация мсп
экономика
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила поручительство по кредиту на инвестиционные цели муромскому производителю импортозамещающих эко-напитков, сообщает пресс-служба института развития.Благодаря поручительству, выданному корпорацией в рамках совместной с Банком России программы стимулирования кредитования, компания "Домашние рецепты" смогла получить в одном из крупнейших банков кредит на сумму 105 миллионов рублей. Кредит также обеспечен поручительством Гарантийного фонда Владимирской области."Очень важно поддержать наш производственный МСП-бизнес, который создает качественную и конкурентную продукцию и может обеспечить продовольственную безопасность страны", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.На кредитные средства приобретена новая линия мощностью 8 тысяч литров в час. Она позволит увеличить ежегодный объем выпуска напитков на 40% до 10 миллионов литров в год. Новые рабочие места будут открыты для 45 сотрудников. Как ожидается, это позволит компании увеличить выручку по итогам 2023 года на 30%."Рост спроса на продукцию нашего предприятия связан, в том числе, с импортозамещением и расширением потребительских ниш. Мы расширяем долю присутствия за счет игроков оффлайн и онлайн ритейла и фудкортов с акцентом на полезную для здоровья и аутентичную кухню", - рассказал генеральный директор компании "Домашние рецепты" Андрей Духовский.
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821345590.html
https://ria.ru/20221022/biznes-1825930748.html
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корпорация мсп, экономика
Корпорация МСП, Экономика
10:00 25.10.2022
 

Корпорация МСП поддержала производителя эко-напитков из Мурома

© Depositphotos.com / Jim_FilimВид на Муром
Вид на Муром - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Depositphotos.com / Jim_Filim
Вид на Муром. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила поручительство по кредиту на инвестиционные цели муромскому производителю импортозамещающих эко-напитков, сообщает пресс-служба института развития.
Благодаря поручительству, выданному корпорацией в рамках совместной с Банком России программы стимулирования кредитования, компания "Домашние рецепты" смогла получить в одном из крупнейших банков кредит на сумму 105 миллионов рублей. Кредит также обеспечен поручительством Гарантийного фонда Владимирской области.
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4 октября, 10:30
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"Очень важно поддержать наш производственный МСП-бизнес, который создает качественную и конкурентную продукцию и может обеспечить продовольственную безопасность страны", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
На кредитные средства приобретена новая линия мощностью 8 тысяч литров в час. Она позволит увеличить ежегодный объем выпуска напитков на 40% до 10 миллионов литров в год. Новые рабочие места будут открыты для 45 сотрудников. Как ожидается, это позволит компании увеличить выручку по итогам 2023 года на 30%.
"Рост спроса на продукцию нашего предприятия связан, в том числе, с импортозамещением и расширением потребительских ниш. Мы расширяем долю присутствия за счет игроков оффлайн и онлайн ритейла и фудкортов с акцентом на полезную для здоровья и аутентичную кухню", - рассказал генеральный директор компании "Домашние рецепты" Андрей Духовский.
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