https://ria.ru/20221025/motorsich-1826608433.html

Песков не стал комментировать слова о возможности обмена главы "Мотор Сич"

Песков не стал комментировать слова о возможности обмена главы "Мотор Сич" - РИА Новости, 25.10.2022

Песков не стал комментировать слова о возможности обмена главы "Мотор Сич"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможности обмена директора... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:25

2022-10-25T13:25

2022-10-25T13:31

специальная военная операция на украине

мотор сич

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украина

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общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможности обмена директора завода "Мотор Сич" на украинских военных, заявил, что Кремль не занимается вопросами обмена, как и Подоляк.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных. В понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шеченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы."Мы не занимаемся вопросами обменов. И насколько мы знаем, также вопросами обменов не занимается Подоляк. Давайте эту работу оставим тем, кто ей занимается", - заявил Песков, отвечая на вопрос, возможен ли такой обмен.

https://ria.ru/20221024/motor-1826382258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мотор сич, россия, украина, ситуация в днр и лнр, общество, дмитрий песков