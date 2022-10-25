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Песков не стал комментировать слова о возможности обмена главы "Мотор Сич" - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/motorsich-1826608433.html
Песков не стал комментировать слова о возможности обмена главы "Мотор Сич"
Песков не стал комментировать слова о возможности обмена главы "Мотор Сич" - РИА Новости, 25.10.2022
Песков не стал комментировать слова о возможности обмена главы "Мотор Сич"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможности обмена директора... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:25
2022-10-25T13:31
специальная военная операция на украине
мотор сич
россия
украина
ситуация в днр и лнр
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможности обмена директора завода "Мотор Сич" на украинских военных, заявил, что Кремль не занимается вопросами обмена, как и Подоляк.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных. В понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шеченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы."Мы не занимаемся вопросами обменов. И насколько мы знаем, также вопросами обменов не занимается Подоляк. Давайте эту работу оставим тем, кто ей занимается", - заявил Песков, отвечая на вопрос, возможен ли такой обмен.
https://ria.ru/20221024/motor-1826382258.html
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мотор сич, россия, украина, ситуация в днр и лнр, общество, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Мотор Сич, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Общество, Дмитрий Песков
13:25 25.10.2022 (обновлено: 13:31 25.10.2022)
 
Песков не стал комментировать слова о возможности обмена главы "Мотор Сич"

Песков: Кремль не занимается вопросами обмена, в том числе и главы "Мотор Сич" Богуслаева

CC0 / Mixabest / Запорожье - Мотор-СичАдминистративное здание предприятия "Мотор Сич"
Административное здание предприятия Мотор Сич - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
CC0 / Mixabest / Запорожье - Мотор-Сич
Административное здание предприятия "Мотор Сич". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможности обмена директора завода "Мотор Сич" на украинских военных, заявил, что Кремль не занимается вопросами обмена, как и Подоляк.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных. В понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шеченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы.
"Мы не занимаемся вопросами обменов. И насколько мы знаем, также вопросами обменов не занимается Подоляк. Давайте эту работу оставим тем, кто ей занимается", - заявил Песков, отвечая на вопрос, возможен ли такой обмен.
Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМотор СичРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРОбществоДмитрий Песков
 
 
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