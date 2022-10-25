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Офис Зеленского не исключил обмен директора "Мотор Сич" - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/motorsich-1826481053.html
Офис Зеленского не исключил обмен директора "Мотор Сич"
Офис Зеленского не исключил обмен директора "Мотор Сич" - РИА Новости, 25.10.2022
Офис Зеленского не исключил обмен директора "Мотор Сич"
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:54
2022-10-25T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
вячеслав богуслаев
украина
мотор сич
ситуация в днр и лнр
служба безопасности украины
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных.Ранее в понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы."Нет, не будем, если нужно, все сделаем, чтобы забрать реальных граждан Украины, будем делать все, что угодно, и эти субъекты могут попасть в обменный список", - ответил Подоляк на вопрос в эфире телеканала "Настоящее время" (СМИ-иноагент), не исключена ли возможность обмена Богуслаева.Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией.В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
https://ria.ru/20221024/ukraina-1826325890.html
https://ria.ru/20221023/zaderzhanie-1826033180.html
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в мире, вячеслав богуслаев, украина, мотор сич, ситуация в днр и лнр, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вячеслав Богуслаев, Украина, Мотор Сич, Ситуация в ДНР и ЛНР, Служба безопасности Украины
11:54 25.10.2022
 
Офис Зеленского не исключил обмен директора "Мотор Сич"

Офис Зеленского не исключил обмен директора "Мотор Сич" Богуслаева на украинских военных

© Фото : Мотор СичПрезидент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев
Президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Мотор Сич
Президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных.
Ранее в понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы.
Задержание директора Мотор Сич сотрудниками СБУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 16:27
Коллектив "Мотор Сич" выступил в защиту задержанного директора
"Нет, не будем, если нужно, все сделаем, чтобы забрать реальных граждан Украины, будем делать все, что угодно, и эти субъекты могут попасть в обменный список", - ответил Подоляк на вопрос в эфире телеканала "Настоящее время" (СМИ-иноагент), не исключена ли возможность обмена Богуслаева.
Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией.
В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 11:30
Эксперт назвал задержание СБУ главы "Мотор Сич" расправой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВячеслав БогуслаевУкраинаМотор СичСитуация в ДНР и ЛНРСлужба безопасности Украины
 
 
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