https://ria.ru/20221025/motorsich-1826481053.html

Офис Зеленского не исключил обмен директора "Мотор Сич"

Офис Зеленского не исключил обмен директора "Мотор Сич" - РИА Новости, 25.10.2022

Офис Зеленского не исключил обмен директора "Мотор Сич"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:54

2022-10-25T11:54

2022-10-25T11:54

специальная военная операция на украине

в мире

вячеслав богуслаев

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мотор сич

ситуация в днр и лнр

служба безопасности украины

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных.Ранее в понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы."Нет, не будем, если нужно, все сделаем, чтобы забрать реальных граждан Украины, будем делать все, что угодно, и эти субъекты могут попасть в обменный список", - ответил Подоляк на вопрос в эфире телеканала "Настоящее время" (СМИ-иноагент), не исключена ли возможность обмена Богуслаева.Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией.В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.

https://ria.ru/20221024/ukraina-1826325890.html

https://ria.ru/20221023/zaderzhanie-1826033180.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вячеслав богуслаев, украина, мотор сич, ситуация в днр и лнр, служба безопасности украины