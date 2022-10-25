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Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие" - РИА Новости, 26.10.2022
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Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие"
Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие" - РИА Новости, 26.10.2022
Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие"
Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-25T17:55
2022-10-26T18:42
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие". Специально для горожан старшего возраста работает программа "Экология жизни" – на занятиях рассказывают, как жить экологично, что такое "экологическое мышление", и учат полезным экопривычкам", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент занятия проходят в экоцентрах: "Воробьевы горы", "Лесная сказка", "Пчеловодство", "Битцевский лес", "Скворечник", а также в экокластере в Куркино.
https://ria.ru/20221024/zelenograd-1826678116.html
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москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
17:55 25.10.2022 (обновлено: 18:42 26.10.2022)
 

Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗанятие по проекту "Московское долголетие" в Саду имени Н. Э. Баумана в Москве
Занятие по проекту Московское долголетие в Саду имени Н. Э. Баумана в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие". Специально для горожан старшего возраста работает программа "Экология жизни" – на занятиях рассказывают, как жить экологично, что такое "экологическое мышление", и учат полезным экопривычкам", - сказано в сообщении.
Вечерний Зеленоград - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 16:24Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Специалисты провели урок экологической грамотности для детей Зеленограда
В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент занятия проходят в экоцентрах: "Воробьевы горы", "Лесная сказка", "Пчеловодство", "Битцевский лес", "Скворечник", а также в экокластере в Куркино.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
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