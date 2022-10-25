https://ria.ru/20221025/mospriroda-1827020620.html
Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие"
Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие" - РИА Новости, 26.10.2022
Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие"
Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-25T17:55
2022-10-25T17:55
2022-10-26T18:42
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Мосприрода увеличила количество экоплощадок проекта "Московское долголетие". Специально для горожан старшего возраста работает программа "Экология жизни" – на занятиях рассказывают, как жить экологично, что такое "экологическое мышление", и учат полезным экопривычкам", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент занятия проходят в экоцентрах: "Воробьевы горы", "Лесная сказка", "Пчеловодство", "Битцевский лес", "Скворечник", а также в экокластере в Куркино.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество