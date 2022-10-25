https://ria.ru/20221025/moskva-1827022378.html

Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог

Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог - РИА Новости, 26.10.2022

Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог

В ночь на среду в Москве ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-25T20:57

2022-10-25T20:57

2022-10-26T18:47

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В ночь на среду в Москве ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы, при необходимости городские службы проведут противогололедную обработку дорог, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 26 октября, в столице ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы готовы к проведению первой в этом осенне-зимнем сезоне противогололедной обработки дорог и тротуаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что превентивная противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости. При выборочной обработке особое внимание уделяется опасным для движения транспорта участкам дорог – мостам, тоннелям, эстакадам, путепроводоводам, крутым подъемам и спускам, площадкам торможения на остановках общественного транспорта и тротуарам.Кроме того уточняется, что весь парк столичной коммунальной техники переведен на зимний режим работы. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установлено навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов."Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221024/moskva-1826348560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги