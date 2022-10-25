https://ria.ru/20221025/moskva-1827022378.html
Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог
Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог - РИА Новости, 26.10.2022
Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог
В ночь на среду в Москве ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-25T20:57
2022-10-25T20:57
2022-10-26T18:47
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В ночь на среду в Москве ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы, при необходимости городские службы проведут противогололедную обработку дорог, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 26 октября, в столице ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы готовы к проведению первой в этом осенне-зимнем сезоне противогололедной обработки дорог и тротуаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что превентивная противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости. При выборочной обработке особое внимание уделяется опасным для движения транспорта участкам дорог – мостам, тоннелям, эстакадам, путепроводоводам, крутым подъемам и спускам, площадкам торможения на остановках общественного транспорта и тротуарам.Кроме того уточняется, что весь парк столичной коммунальной техники переведен на зимний режим работы. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установлено навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов."Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20221024/moskva-1826348560.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Автомобильные дороги
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В ночь на среду в Москве ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы, при необходимости городские службы проведут противогололедную обработку дорог, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 26 октября, в столице ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы готовы к проведению первой в этом осенне-зимнем сезоне противогололедной обработки дорог и тротуаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что превентивная противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости. При выборочной обработке особое внимание уделяется опасным для движения транспорта участкам дорог – мостам, тоннелям, эстакадам, путепроводоводам, крутым подъемам и спускам, площадкам торможения на остановках общественного транспорта и тротуарам.
Кроме того уточняется, что весь парк столичной коммунальной техники переведен на зимний режим работы. На поливомоечные машины
, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установлено навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов.
"Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.