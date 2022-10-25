Рейтинг@Mail.ru
Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221025/moskva-1827022378.html
Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог
Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог - РИА Новости, 26.10.2022
Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог
В ночь на среду в Москве ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-25T20:57
2022-10-26T18:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
автомобильные дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787917377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0567bdb3887260bf98d40ca84847dcc.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В ночь на среду в Москве ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы, при необходимости городские службы проведут противогололедную обработку дорог, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 26 октября, в столице ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы готовы к проведению первой в этом осенне-зимнем сезоне противогололедной обработки дорог и тротуаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что превентивная противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости. При выборочной обработке особое внимание уделяется опасным для движения транспорта участкам дорог – мостам, тоннелям, эстакадам, путепроводоводам, крутым подъемам и спускам, площадкам торможения на остановках общественного транспорта и тротуарам.Кроме того уточняется, что весь парк столичной коммунальной техники переведен на зимний режим работы. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установлено навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов."Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20221024/moskva-1826348560.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787917377_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aee983cd1657f57ed381ed6bcd8d386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Автомобильные дороги
20:57 25.10.2022 (обновлено: 18:47 26.10.2022)
 

Горслужбы Москвы могут провести противогололедную обработку дорог

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на третье транспортное кольце в Москве
Вид на третье транспортное кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на третье транспортное кольце в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В ночь на среду в Москве ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы, при необходимости городские службы проведут противогололедную обработку дорог, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 26 октября, в столице ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы готовы к проведению первой в этом осенне-зимнем сезоне противогололедной обработки дорог и тротуаров", - говорится в сообщении.
Скворец - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 17:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 8 тысяч птиц увидели участники Евразийского учета в Москве
Отмечается, что превентивная противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости. При выборочной обработке особое внимание уделяется опасным для движения транспорта участкам дорог – мостам, тоннелям, эстакадам, путепроводоводам, крутым подъемам и спускам, площадкам торможения на остановках общественного транспорта и тротуарам.
Кроме того уточняется, что весь парк столичной коммунальной техники переведен на зимний режим работы. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установлено навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов.
"Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыАвтомобильные дороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала