https://ria.ru/20221025/moskva-1826449615.html

Специалисты завершили подготовку московских цветников к зиме

Специалисты завершили подготовку московских цветников к зиме - РИА Новости, 25.10.2022

Специалисты завершили подготовку московских цветников к зиме

Специалисты завершили подготовку столичных цветников к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:42

2022-10-25T10:42

2022-10-25T10:42

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петр бирюков

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты завершили подготовку столичных цветников к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые мероприятия, чтобы многолетники, украшающие московские цветники, и недавно высаженные луковицы тюльпанов благополучно пережили период холодов. Привели в порядок сами клумбы, организовали подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить корневую систему и повысить морозостойкость, обработали от болезней и вредителей", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра отметил, что после окончания работ цветники задекорировали разноцветной древесной щепой. Тематические клумбы на ключевых городских магистралях были оформлены в виде национальных узоров и сказочных образов.Кроме того уточняется, что специалисты очистили клумбы от сорняков и травы, сделали обрезку, удалили засохшие листья и бутоны, слабые побеги, а кустовые розы укрыли защитным материалом. Разноцветной щепой специалисты оформили цветники на Земляном Валу, Николоямской набережной, Варшавском и Рублевском шоссе, площади Гагарина, в Парке Победы.

https://ria.ru/20221025/moskva-1826442531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы