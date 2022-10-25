Специалисты завершили подготовку московских цветников к зиме
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты завершили подготовку столичных цветников к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые мероприятия, чтобы многолетники, украшающие московские цветники, и недавно высаженные луковицы тюльпанов благополучно пережили период холодов. Привели в порядок сами клумбы, организовали подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить корневую систему и повысить морозостойкость, обработали от болезней и вредителей", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра отметил, что после окончания работ цветники задекорировали разноцветной древесной щепой. Тематические клумбы на ключевых городских магистралях были оформлены в виде национальных узоров и сказочных образов.
Кроме того уточняется, что специалисты очистили клумбы от сорняков и травы, сделали обрезку, удалили засохшие листья и бутоны, слабые побеги, а кустовые розы укрыли защитным материалом. Разноцветной щепой специалисты оформили цветники на Земляном Валу, Николоямской набережной, Варшавском и Рублевском шоссе, площади Гагарина, в Парке Победы.