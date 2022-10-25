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Специалисты завершили подготовку московских цветников к зиме - РИА Новости, 25.10.2022
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Специалисты завершили подготовку московских цветников к зиме
Специалисты завершили подготовку московских цветников к зиме - РИА Новости, 25.10.2022
Специалисты завершили подготовку московских цветников к зиме
Специалисты завершили подготовку столичных цветников к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:42
2022-10-25T10:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты завершили подготовку столичных цветников к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые мероприятия, чтобы многолетники, украшающие московские цветники, и недавно высаженные луковицы тюльпанов благополучно пережили период холодов. Привели в порядок сами клумбы, организовали подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить корневую систему и повысить морозостойкость, обработали от болезней и вредителей", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра отметил, что после окончания работ цветники задекорировали разноцветной древесной щепой. Тематические клумбы на ключевых городских магистралях были оформлены в виде национальных узоров и сказочных образов.Кроме того уточняется, что специалисты очистили клумбы от сорняков и травы, сделали обрезку, удалили засохшие листья и бутоны, слабые побеги, а кустовые розы укрыли защитным материалом. Разноцветной щепой специалисты оформили цветники на Земляном Валу, Николоямской набережной, Варшавском и Рублевском шоссе, площади Гагарина, в Парке Победы.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
10:42 25.10.2022
 

Специалисты завершили подготовку московских цветников к зиме

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты завершили подготовку столичных цветников к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые мероприятия, чтобы многолетники, украшающие московские цветники, и недавно высаженные луковицы тюльпанов благополучно пережили период холодов. Привели в порядок сами клумбы, организовали подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить корневую систему и повысить морозостойкость, обработали от болезней и вредителей", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Влажная уборка на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
10:09Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Власти Москвы перевели коммунальную технику на зимний режим работы
Заммэра отметил, что после окончания работ цветники задекорировали разноцветной древесной щепой. Тематические клумбы на ключевых городских магистралях были оформлены в виде национальных узоров и сказочных образов.
Кроме того уточняется, что специалисты очистили клумбы от сорняков и травы, сделали обрезку, удалили засохшие листья и бутоны, слабые побеги, а кустовые розы укрыли защитным материалом. Разноцветной щепой специалисты оформили цветники на Земляном Валу, Николоямской набережной, Варшавском и Рублевском шоссе, площади Гагарина, в Парке Победы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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