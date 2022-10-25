https://ria.ru/20221025/moshenniki-1826646240.html

"Сбер" ожидает кратного роста мошеннических call-центров на Украине

"Сбер" ожидает кратного роста мошеннических call-центров на Украине - РИА Новости, 25.10.2022

"Сбер" ожидает кратного роста мошеннических call-центров на Украине

Количество мошеннических call-центров на Украине в ближайшие два года вырастет кратно, если не будут предприняты системные решения проблем телефонного... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:11

2022-10-25T15:11

2022-10-25T15:11

технологии

украина

сбер

сбербанк россии

мошенничество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737544608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_873e8b6b4e005dabd4164d147f8b29b5.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Количество мошеннических call-центров на Украине в ближайшие два года вырастет кратно, если не будут предприняты системные решения проблем телефонного мошенничества, говорится в исследовании Сбербанка, опубликованном на портале по кибербезопасности "Кибрарий"."По оценкам "Сбера" без системного решения проблемы телефонного мошенничества наиболее вероятными сценариями дальнейшего развития событий будут являться: Кратное увеличение количества call-центров на территории Украины (преимущественно в западной ее части) в ближайшие 2 года", - говорится в сообщении.Это будет обуславливаться тяжелой экономической ситуацией, при которой варианты получения достойного заработка будут существенно ограничены, пояснили в банке. Кроме того, банк опасается расширения используемых мошеннических схем - атаки на юридические лица, подстрекательство к терроризму, в том числе поджогам и так далее - и, как следствие, рост количества жертв."Call-центры не остановятся лишь на телефонном мошенничестве: в составе организованных преступных сообществ есть команды, которые специализируются как на фишинге, мошенничестве на маркетплейсах и сервисах объявлений, так и на угрозах семьям российских военнослужащих", - пояснили авторы исследования.Также, если не подходить системно к решению этой проблемы, то в дальнейшем произойдет миграция организованных преступных сообществ, специализирующихся на таком виде мошенничества, а также атаки на граждан других стран. Все чаще владельцы call-центров ищут сотрудников – нативных носителей языков европейских стран, пояснил "Сбер".И, наконец, банк опасается образования мощных международных преступных синдикатов на основе существующих сообществ, которые будут не только содержать call-центры, но и значительно расширят сферу своей деятельности – от телефонного мошенничества до торговли наркотиками и оружием."Для успешного решения текущих проблем необходимо создать препятствия для использования мошенниками банковской инфраструктуры, навести порядок в области регулирования SIP-телефонии, жестко реагировать на нарушения ФЗ в области связи, пересмотреть подходы к расследованию киберпреступлений, организовать постоянный диалог между органами исполнительной власти, банковским сообществом и операторами связи", - заключили в "Сбере".

https://ria.ru/20221017/bilayn-1824543403.html

https://ria.ru/20221015/moshenniki-1824220846.html

https://ria.ru/20221025/kibervoyna-1826593457.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, украина, сбер, сбербанк россии, мошенничество, экономика