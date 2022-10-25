https://ria.ru/20221025/moshenniki-1826597672.html
В России появится система для защиты от звонков с подменных номеров
В России появится система для защиты от звонков с подменных номеров - РИА Новости, 25.10.2022
В России появится система для защиты от звонков с подменных номеров
Система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера, заработает в России в 2023 году, заявил глава РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:55
2022-10-25T12:55
2022-10-25T13:44
технологии
россия
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg
СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера, заработает в России в 2023 году, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.Глава Роскомнадзора отметил, что по данным МВД только за январь-июль этого года операторы направили более 17 миллионов запросов на проверку достоверности данных об абонентах. "Кроме того, 1 марта следующего года заработает система по автоматическому выявлению незаконных сим-карт. Система уже стала дополнительным стимулом для операторов связи идентифицировать пользователей в соответствии с законом", - отметил Липов.
https://ria.ru/20220530/gigiena-1791817516.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_722:426:2669:1887_1920x0_80_0_0_429c17e9b7f540b920a7e8b597a539d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Андрей Липов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
12:55 25.10.2022 (обновлено: 13:44 25.10.2022)
В России появится система для защиты от звонков с подменных номеров
Глава РКН Липов: система для защиты от звонков с подменных номеров заработает в 2023 году