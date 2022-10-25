https://ria.ru/20221025/moshenniki-1826597672.html

В России появится система для защиты от звонков с подменных номеров

В России появится система для защиты от звонков с подменных номеров - РИА Новости, 25.10.2022

В России появится система для защиты от звонков с подменных номеров

Система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера, заработает в России в 2023 году, заявил глава РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:55

2022-10-25T12:55

2022-10-25T13:44

технологии

россия

андрей липов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера, заработает в России в 2023 году, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.Глава Роскомнадзора отметил, что по данным МВД только за январь-июль этого года операторы направили более 17 миллионов запросов на проверку достоверности данных об абонентах. "Кроме того, 1 марта следующего года заработает система по автоматическому выявлению незаконных сим-карт. Система уже стала дополнительным стимулом для операторов связи идентифицировать пользователей в соответствии с законом", - отметил Липов.

https://ria.ru/20220530/gigiena-1791817516.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)