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В России появится система для защиты от звонков с подменных номеров - РИА Новости, 25.10.2022
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В России появится система для защиты от звонков с подменных номеров
В России появится система для защиты от звонков с подменных номеров - РИА Новости, 25.10.2022
В России появится система для защиты от звонков с подменных номеров
Система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера, заработает в России в 2023 году, заявил глава РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:55
2022-10-25T13:44
технологии
россия
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера, заработает в России в 2023 году, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.Глава Роскомнадзора отметил, что по данным МВД только за январь-июль этого года операторы направили более 17 миллионов запросов на проверку достоверности данных об абонентах. "Кроме того, 1 марта следующего года заработает система по автоматическому выявлению незаконных сим-карт. Система уже стала дополнительным стимулом для операторов связи идентифицировать пользователей в соответствии с законом", - отметил Липов.
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технологии, россия, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Андрей Липов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
12:55 25.10.2022 (обновлено: 13:44 25.10.2022)
 
В России появится система для защиты от звонков с подменных номеров

Глава РКН Липов: система для защиты от звонков с подменных номеров заработает в 2023 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМужчина с телефоном идет по улице
Мужчина с телефоном идет по улице - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера, заработает в России в 2023 году, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
"В следующем году также заработает система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера. Уже в этом году начнем ее тестовую эксплуатацию с участием нескольких крупнейших операторов связи", - сказал он на форуме "Спектр" .
Глава Роскомнадзора отметил, что по данным МВД только за январь-июль этого года операторы направили более 17 миллионов запросов на проверку достоверности данных об абонентах. "Кроме того, 1 марта следующего года заработает система по автоматическому выявлению незаконных сим-карт. Система уже стала дополнительным стимулом для операторов связи идентифицировать пользователей в соответствии с законом", - отметил Липов.
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ТехнологииРоссияАндрей ЛиповФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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