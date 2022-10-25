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Мордовия может стать пилотным регионом с сервисными уполномоченными - РИА Новости, 25.10.2022
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https://ria.ru/20221025/mordoviya-1826640896.html
Мордовия может стать пилотным регионом с сервисными уполномоченными
Мордовия может стать пилотным регионом с сервисными уполномоченными - РИА Новости, 25.10.2022
Мордовия может стать пилотным регионом с сервисными уполномоченными
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило Мордовии стать пилотным регионом по внедрению института сервисных уполномоченных, которые помогут... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:03
2022-10-25T15:03
республика мордовия
общество
светлана чупшева
артем здунов
агентство стратегических инициатив (аси)
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило Мордовии стать пилотным регионом по внедрению института сервисных уполномоченных, которые помогут проектировать удобные для жителей сервисы поддержки в здравоохранении и образовании, сообщила пресс-служба главы республики.Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе рабочей поездки в Мордовию обсудила вопросы улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, а также повышения качества жизни в регионе с главой республики Артёмом Здуновым. Было отмечено, что у Мордовии и АСИ большие наработки в плане сотрудничества, но в меняющейся обстановке направления совместной деятельности будут обновляться и актуализироваться."Новое направление сотрудничества коснется качества жизни граждан. АСИ предложило Мордовии стать пилотным регионом по внедрению института сервисных уполномоченных, который поможет республике работать с разными жизненными ситуациями. На основе обратной связи от граждан будут проектироваться удобные для жителей государственные и негосударственные сервисы поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки", - говорится в сообщении.В рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и Мордовией, направленное на стабильное социально-экономическое развитие республики, создание благоприятных условий для решения социальных вопросов, в том числе за счет реализации проектов и инициатив."Соглашение обобщает наше взаимодействие. Наша задача понять какие проекты мы будем продвигать и сопровождать, увидеть динамику повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни жителей Мордовии. Мы заинтересованы привлекать к этой работе все имеющиеся у нас ресурсы, открыты ко всем запросам региональных ведомств", - цитирует пресс-служба слова руководителя АСИ.Отмечается, что отдельные договоренности достигнуты по работе с мобилизованными и их семьями. Здунов рассказал о мерах поддержки этой категории, введенных на региональном уровне. Было принято решение систематизировать все положительные практики, которые были бы доступны каждому региону вне зависимости от его финансовой обеспеченности."В рамках форума "Сильные идеи для нового времени", который проводится в России, проект из Мордовии вошел в топ-100 лучших по стране. Сейчас мы активно реализуем мероприятия по улучшению инвестиционного рейтинга, уже есть приток предпринимателей в регион. Занимаемся кадровым обеспечением предприятий, выходим с инициативой поддержки и трудовой востребованности людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – тех, кто отбывает наказание. Республика у нас особенная, с большой концентрацией этой категории граждан", - приводятся в сообщении слова Здунова."Наша задача подготовить человека к будущему через систему среднего профессионального образования, дать ему возможность через исправительные центры встать на верный путь. Предлагаем отработать эту инициативу совместно с АСИ и готовы поделиться опытом с регионами страны", - отметил он.
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общество, светлана чупшева, артем здунов, агентство стратегических инициатив (аси), республика мордовия
Республика Мордовия, Общество, Светлана Чупшева, Артем Здунов, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Республика Мордовия
15:03 25.10.2022
 
Мордовия может стать пилотным регионом с сервисными уполномоченными

АСИ предложило Мордовии стать пилотным регионом по внедрению сервисных уполномоченных

© Фото : пресс-служба Главы Республики МордовияГенеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время рабочей поездки в Мордовии
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время рабочей поездки в Мордовии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : пресс-служба Главы Республики Мордовия
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время рабочей поездки в Мордовии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило Мордовии стать пилотным регионом по внедрению института сервисных уполномоченных, которые помогут проектировать удобные для жителей сервисы поддержки в здравоохранении и образовании, сообщила пресс-служба главы республики.
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе рабочей поездки в Мордовию обсудила вопросы улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, а также повышения качества жизни в регионе с главой республики Артёмом Здуновым. Было отмечено, что у Мордовии и АСИ большие наработки в плане сотрудничества, но в меняющейся обстановке направления совместной деятельности будут обновляться и актуализироваться.
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"Новое направление сотрудничества коснется качества жизни граждан. АСИ предложило Мордовии стать пилотным регионом по внедрению института сервисных уполномоченных, который поможет республике работать с разными жизненными ситуациями. На основе обратной связи от граждан будут проектироваться удобные для жителей государственные и негосударственные сервисы поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки", - говорится в сообщении.
В рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и Мордовией, направленное на стабильное социально-экономическое развитие республики, создание благоприятных условий для решения социальных вопросов, в том числе за счет реализации проектов и инициатив.
© Фото : пресс-служба Главы Республики МордовияСовещание по вопросам улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, повышению качества жизни в Мордовии
Совещание по вопросам улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, повышению качества жизни в Мордовии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : пресс-служба Главы Республики Мордовия
Совещание по вопросам улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, повышению качества жизни в Мордовии
"Соглашение обобщает наше взаимодействие. Наша задача понять какие проекты мы будем продвигать и сопровождать, увидеть динамику повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни жителей Мордовии. Мы заинтересованы привлекать к этой работе все имеющиеся у нас ресурсы, открыты ко всем запросам региональных ведомств", - цитирует пресс-служба слова руководителя АСИ.
Отмечается, что отдельные договоренности достигнуты по работе с мобилизованными и их семьями. Здунов рассказал о мерах поддержки этой категории, введенных на региональном уровне. Было принято решение систематизировать все положительные практики, которые были бы доступны каждому региону вне зависимости от его финансовой обеспеченности.
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"В рамках форума "Сильные идеи для нового времени", который проводится в России, проект из Мордовии вошел в топ-100 лучших по стране. Сейчас мы активно реализуем мероприятия по улучшению инвестиционного рейтинга, уже есть приток предпринимателей в регион. Занимаемся кадровым обеспечением предприятий, выходим с инициативой поддержки и трудовой востребованности людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – тех, кто отбывает наказание. Республика у нас особенная, с большой концентрацией этой категории граждан", - приводятся в сообщении слова Здунова.
"Наша задача подготовить человека к будущему через систему среднего профессионального образования, дать ему возможность через исправительные центры встать на верный путь. Предлагаем отработать эту инициативу совместно с АСИ и готовы поделиться опытом с регионами страны", - отметил он.
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