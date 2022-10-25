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Власти Якутии рассказали о возвращении ошибочно мобилизованных жителей - РИА Новости, 25.10.2022
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Власти Якутии рассказали о возвращении ошибочно мобилизованных жителей
Власти Якутии рассказали о возвращении ошибочно мобилизованных жителей - РИА Новости, 25.10.2022
Власти Якутии рассказали о возвращении ошибочно мобилизованных жителей
Более 420 ошибочно мобилизованных якутян возвращены в республику, заявил депутат госсобрания (Ил Тумэн) республики, руководитель регионального исполкома ОНФ... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:27
2022-10-25T11:27
республика саха (якутия)
частичная мобилизация в россии
общероссийский народный фронт
айсен николаев
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ЯКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Более 420 ошибочно мобилизованных якутян возвращены в республику, заявил депутат госсобрания (Ил Тумэн) республики, руководитель регионального исполкома ОНФ Валерий Лютый в ходе пленарного заседания по принятию бюджета республики на 2023 год."Позиция главы республики (Айсена Николаева) по возврату так называемых ошибочно мобилизованных, это большое спасибо Айсену Сергеевичу (Николаеву)… 420 с лишним человек возвращены", - сказал Лютый.По его словам, своего рода поддержкой семей является также инициатива Минобороны РФ по возврату мобилизованных многодетных отцов."Неважно, будет вторая волна или не будет, все мы надеемся на скорейшее завершение специальной военной операции, но все-таки надо готовиться. И депутаты принимают бюджет с учетом поддержки не только многодетных, но и семей мобилизованных. Главное, отработать механизмы, чтобы помощь доходила до каждой семьи", - отметил представитель ОНФ.Ранее сообщалось, что во вторник депутаты госсобрания (Ил Тумэн) Якутии единогласно приняли бюджет республики на 2023 год в первом чтении. Все предложения главы региона по мерам помощи семьям военнослужащих поддержаны.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
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республика саха (якутия), частичная мобилизация в россии, общероссийский народный фронт, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Частичная мобилизация в России, Общероссийский народный фронт, Айсен Николаев
11:27 25.10.2022
 
Власти Якутии рассказали о возвращении ошибочно мобилизованных жителей

В Якутии сообщили, что в республику вернулись более 420 ошибочно мобилизованных жителей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане. Архивное фото
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ЯКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Более 420 ошибочно мобилизованных якутян возвращены в республику, заявил депутат госсобрания (Ил Тумэн) республики, руководитель регионального исполкома ОНФ Валерий Лютый в ходе пленарного заседания по принятию бюджета республики на 2023 год.
"Позиция главы республики (Айсена Николаева) по возврату так называемых ошибочно мобилизованных, это большое спасибо Айсену Сергеевичу (Николаеву)… 420 с лишним человек возвращены", - сказал Лютый.
По его словам, своего рода поддержкой семей является также инициатива Минобороны РФ по возврату мобилизованных многодетных отцов.
"Неважно, будет вторая волна или не будет, все мы надеемся на скорейшее завершение специальной военной операции, но все-таки надо готовиться. И депутаты принимают бюджет с учетом поддержки не только многодетных, но и семей мобилизованных. Главное, отработать механизмы, чтобы помощь доходила до каждой семьи", - отметил представитель ОНФ.
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08:20
Глава Чукотки рассказал о форме "с чужого плеча" у мобилизованных
Ранее сообщалось, что во вторник депутаты госсобрания (Ил Тумэн) Якутии единогласно приняли бюджет республики на 2023 год в первом чтении. Все предложения главы региона по мерам помощи семьям военнослужащих поддержаны.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
 
Республика Саха (Якутия)Частичная мобилизация в РоссииОбщероссийский народный фронтАйсен Николаев
 
 
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