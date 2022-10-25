https://ria.ru/20221025/mobilizovannye-1826468364.html
Власти Якутии рассказали о возвращении ошибочно мобилизованных жителей
Власти Якутии рассказали о возвращении ошибочно мобилизованных жителей - РИА Новости, 25.10.2022
Власти Якутии рассказали о возвращении ошибочно мобилизованных жителей
Более 420 ошибочно мобилизованных якутян возвращены в республику, заявил депутат госсобрания (Ил Тумэн) республики, руководитель регионального исполкома ОНФ... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:27
2022-10-25T11:27
2022-10-25T11:27
республика саха (якутия)
частичная мобилизация в россии
общероссийский народный фронт
айсен николаев
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ЯКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Более 420 ошибочно мобилизованных якутян возвращены в республику, заявил депутат госсобрания (Ил Тумэн) республики, руководитель регионального исполкома ОНФ Валерий Лютый в ходе пленарного заседания по принятию бюджета республики на 2023 год."Позиция главы республики (Айсена Николаева) по возврату так называемых ошибочно мобилизованных, это большое спасибо Айсену Сергеевичу (Николаеву)… 420 с лишним человек возвращены", - сказал Лютый.По его словам, своего рода поддержкой семей является также инициатива Минобороны РФ по возврату мобилизованных многодетных отцов."Неважно, будет вторая волна или не будет, все мы надеемся на скорейшее завершение специальной военной операции, но все-таки надо готовиться. И депутаты принимают бюджет с учетом поддержки не только многодетных, но и семей мобилизованных. Главное, отработать механизмы, чтобы помощь доходила до каждой семьи", - отметил представитель ОНФ.Ранее сообщалось, что во вторник депутаты госсобрания (Ил Тумэн) Якутии единогласно приняли бюджет республики на 2023 год в первом чтении. Все предложения главы региона по мерам помощи семьям военнослужащих поддержаны.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221025/mobilizatsiya-1826426219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), частичная мобилизация в россии, общероссийский народный фронт, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Частичная мобилизация в России, Общероссийский народный фронт, Айсен Николаев
Власти Якутии рассказали о возвращении ошибочно мобилизованных жителей
В Якутии сообщили, что в республику вернулись более 420 ошибочно мобилизованных жителей
ЯКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Более 420 ошибочно мобилизованных якутян возвращены в республику, заявил депутат госсобрания (Ил Тумэн) республики, руководитель регионального исполкома ОНФ Валерий Лютый в ходе пленарного заседания по принятию бюджета республики на 2023 год.
"Позиция главы республики (Айсена Николаева
) по возврату так называемых ошибочно мобилизованных, это большое спасибо Айсену Сергеевичу (Николаеву)… 420 с лишним человек возвращены", - сказал Лютый.
По его словам, своего рода поддержкой семей является также инициатива Минобороны РФ
по возврату мобилизованных многодетных отцов.
"Неважно, будет вторая волна или не будет, все мы надеемся на скорейшее завершение специальной военной операции, но все-таки надо готовиться. И депутаты принимают бюджет с учетом поддержки не только многодетных, но и семей мобилизованных. Главное, отработать механизмы, чтобы помощь доходила до каждой семьи", - отметил представитель ОНФ.
Ранее сообщалось, что во вторник депутаты госсобрания (Ил Тумэн) Якутии единогласно приняли бюджет республики на 2023 год в первом чтении. Все предложения главы региона по мерам помощи семьям военнослужащих поддержаны.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.