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Депутат ГД рассказал о подготовке мобилизованных на полигоне под Тюменью - РИА Новости, 25.10.2022
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Депутат ГД рассказал о подготовке мобилизованных на полигоне под Тюменью
Депутат ГД рассказал о подготовке мобилизованных на полигоне под Тюменью - РИА Новости, 25.10.2022
Депутат ГД рассказал о подготовке мобилизованных на полигоне под Тюменью
Опытные инструкторы дают мобилизованным из Тюменской области максимум знаний, обновляют навыки, полученные на службе в армии, бойцы всем обеспечены, сообщил... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:16
2022-10-25T13:16
тюменская область
тюмень
госдума рф
частичная мобилизация в россии
общество
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ТЮМЕНЬ, 25 окт – РИА Новости. Опытные инструкторы дают мобилизованным из Тюменской области максимум знаний, обновляют навыки, полученные на службе в армии, бойцы всем обеспечены, сообщил депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка после посещения полигона под Тюменью.Депутат отметил, что настрой у земляков боевой, все упражнения на полигоне выполняют безупречно, уверены в своих силах, "говорят, хоть сегодня - в бой! К защите родины готовы!"."Пообщался с мобилизованными на полигоне, где проводятся практические занятия по огневой подготовке и тактике ведения боя. Опытные инструкторы в ежедневном режиме дают бойцам максимум знаний, обновляют навыки, которые они получили на службе в армии. Тщательно отрабатывается стрельба по мишеням из современных видов оружия. Формализм исключён", – сообщил в своем Telegram-канале Квитка, заметив, что качественная подготовка военнослужащих – залог успеха в решении задач спецоперации.По его словам, мобилизованные обеспечены всем необходимым: формой и амуницией, власти региона уделяют этим вопросам должное внимание."Губернатор Тюменской области и правительство нашего региона держат на контроле своевременное выполнение этих задач. Все вопросы, которые возникают в ходе частичной мобилизации и подготовки резервистов, важно оперативно выявлять и решать. Не замалчивать. Поэтому личное общение с мобилизованными остро необходимо", - пояснил Квитка свой визит на полигон.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
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тюменская область, тюмень, госдума рф, частичная мобилизация в россии, общество
Тюменская область, Тюмень, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Общество
13:16 25.10.2022
 
Депутат ГД рассказал о подготовке мобилизованных на полигоне под Тюменью

Депутат ГД Квитка: подготовку мобилизованных под Тюменью проводят без формализма

© РИА Новости / Виталий ТимкивСотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 25 окт – РИА Новости. Опытные инструкторы дают мобилизованным из Тюменской области максимум знаний, обновляют навыки, полученные на службе в армии, бойцы всем обеспечены, сообщил депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка после посещения полигона под Тюменью.
Депутат отметил, что настрой у земляков боевой, все упражнения на полигоне выполняют безупречно, уверены в своих силах, "говорят, хоть сегодня - в бой! К защите родины готовы!".
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"Пообщался с мобилизованными на полигоне, где проводятся практические занятия по огневой подготовке и тактике ведения боя. Опытные инструкторы в ежедневном режиме дают бойцам максимум знаний, обновляют навыки, которые они получили на службе в армии. Тщательно отрабатывается стрельба по мишеням из современных видов оружия. Формализм исключён", – сообщил в своем Telegram-канале Квитка, заметив, что качественная подготовка военнослужащих – залог успеха в решении задач спецоперации.
По его словам, мобилизованные обеспечены всем необходимым: формой и амуницией, власти региона уделяют этим вопросам должное внимание.
"Губернатор Тюменской области и правительство нашего региона держат на контроле своевременное выполнение этих задач. Все вопросы, которые возникают в ходе частичной мобилизации и подготовки резервистов, важно оперативно выявлять и решать. Не замалчивать. Поэтому личное общение с мобилизованными остро необходимо", - пояснил Квитка свой визит на полигон.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
 
Тюменская областьТюменьГосдума РФЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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